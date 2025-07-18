綠色成長基金首批搭配投資人 台灣大哥大等12家

環境部今天公布「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」首批12家搭配投資人名單，台灣大哥大是唯一企業創投。環境部說，「台灣綠色成長基金」正式邁入實質投資。

環境部去年向國發會成功爭取新台幣100億元基金，與民間共同投資淨零永續新興產業。

環境部今天舉行記者會，介紹首批12家搭配投資人及綠色成長基金的整體規劃。

環境部次長葉俊宏說，目前已篩選140家適合投資對象，無論在處理空污、廢水、資源、循環等都是有潛力的業者，環境部會透過搭配投資人來評估，哪些具有減碳效益的投資價值。

環境部綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜說，綠色成長基金會有100億元額度，實施期程是10年，投資對象主要是實施經營永續的國內企業，或活動主要在國內的境外企業，目標是建立一個淨零的生態系，搭配民間資金的投入，產生倍增的效果，讓產業優化結構，順利達成綠色轉型，更重要的是為青年帶來綠領人才市場。

吳珮瑜也提到，個案投資金額在2000萬元到1億元，若投資屬於六大關鍵領域，包資源循環、節能與提高效能、儲能、數位減碳、碳捕捉、氣候變遷調適技術，政府投入比例最高可達3倍。

12家綠色成長基金搭配投資人中，台灣大哥大是唯一的企業創投，另有一家海外加速器業者SparkLabs，其他10家都是屬於創投或管理顧問公司，包括中華開發資本、兆豐管理顧問、能率亞洲資本、宏福資本、益鼎創投等。

環境部將於24日舉辦首場募資企業推廣說明會，邀請對百億基金有興趣的企業報名。報名網址如下：https://seminars.tca.org.tw/D15q01751.aspx