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風災導致嘉縣大型光電案場4成毀損 預計2週清除

中央社／ 嘉義縣18日電

丹娜絲颱風挾帶強風重創嘉縣滯洪池水面6處大型光電案場，約4成太陽能板毀損，縣府已令業者在2週內清除受損太陽能板；縣府說，目前妨礙行車動線的部分，已全數清除完畢。

嘉義縣經濟發展處今天告訴中央社記者，受丹娜絲颱風影響，以設置於滯洪池的新塭、新庄農場、溪墘、公館、荷苞嶼及貴舍等6處太陽光電設施案場受損較嚴重，估算約為4成毀壞。

經發處說，已提醒業者應按照程序處理破碎損毀設施，避免造成環境汙染，並於2週內將破損的太陽能板清除乾淨。

民進黨立委蔡易餘今天發布新聞稿表示，14日邀經濟部能源署、環境部、嘉義縣府及光電業者等單位召開協調會，縣府經發處已協助業者於布袋水產加值園區內尋得一處公有地，作為受損光電板的暫置場地，初步解決堆置與運輸的燃眉之急。

蔡易餘說，災損清運雖屬業者責任，但為了加速其清運及作業問題，他建議光電業者可洽苗栗鴻升環境科技公司處理後續清運與回收，該公司為環境部與經濟部輔導，具備專業回收太陽能板的技術能力，能進行分解、拆除與再利用。

此外，他也建請能源署與環境部儘速討論，「因天然災害導致光電板損壞者，可提前領回預繳之清運處理費」的機制，討論原本每發一度電課中1%，作為日後回收太能版基金，若遇此類因天災須提前回收，應建立領回機制，確保業者有充足能力盡速清運回收。

蔡易餘也建議環境部應對本次災損板材的回收全程錄影存證，提供外界了解太陽能板可被有效回收的實證資料，澄清社會對光電汙染的疑慮，並作為未來回收政策的參考依據。

蔡易餘 太陽能 太陽光電

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