卓揆：設更多台灣貿易投資中心 與台商保持緊密連結

行政院長卓榮泰18日出席「亞洲臺灣商會聯合總會第32屆第3次理監事聯席會議閉幕典禮」時表示，為讓臺灣成為「經濟日不落國」，政府積極協助企業「立足臺灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」，未來將在世界各地設立更多臺灣貿易投資中心招商引資，讓臺商藉此服務與協助，與臺灣保持緊密連結。同時，政府也同步推動6項重點工作，希望藉由公私協力，將臺灣打造成為金融創新、人才與人力充沛的AI科技島，帶動國家經濟更為發展。

卓榮泰致詞時指出，今日對亞洲臺商總會而言是雙喜臨門，一是在即將卸任的第32屆林凱民總會長及其團隊嚴謹規劃及推動下，大會圓滿成功，為團隊締造另一個輝煌紀錄；二是新任的第33屆陳舒琴總會長及鄭美滿監事長順利接棒，值得祝賀。

卓榮泰表示，林凱民總會長在過去1年中，足跡遍及世界各地，並經常在其僑居國馬來西亞，藉由當地媒體為臺灣發聲，支持臺灣有意義加入各國際組織及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。林凱民總會長以公眾外交形式，展現民間團體的力量，他要代表政府感謝林凱民總會長及其領導的幹部們，為臺灣及臺灣人民所做的貢獻。此外，新任的陳舒琴總會長是位傑出會計師，促成許多臺灣與新加坡間的共同商機，對我國招商引資貢獻良多。她在擔任新加坡台北工商協會會長任內，籌辦臺灣天燈節、看見臺灣-與齊柏林導演有約等活動，讓世界更容易接觸及看到臺灣藝文與國家地理之美，期待陳總會長上任後，能與她的新團隊共商未來公私互助與發展等事項。

卓榮泰指出，賴清德總統一直希望臺灣在產業上成為「經濟日不落國」，讓企業可以「立足臺灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」。對此，卓院長也感謝在場吳光宜總會長過去1年率領世界台灣商會聯合總會，發揮團結精神，讓政府與各地臺商有更好的合作機會。

卓榮泰說，臺灣不僅面臨許多國際形勢變化，更位處地緣政治及民主防線的第一線，同時也在全球供應鏈重組中扮演要角，尤其美國新關稅政策正在世界掀起關稅貿易新秩序，期許臺商在關貿秩序重新底定後，不僅能協助僑居國適應新的關稅政策，更能積極協助我國政府迅速適應關稅貿易新秩序的調整。

卓榮泰提到，2025年2月公布的「2024年全球創業觀察（GEM）調查報告」，臺灣整體創業環境評比位居全球第3、亞洲第1，顯示我國已展開與過去不同的思維，提出許多新政策措施，逐步推動臺灣成為世界的臺灣，走向全世界。同時，政府未來將在世界重要地點及國家設立更多臺灣貿易投資中心招商引資，讓更多在世界各地的臺商能經由該中心的服務與協助，與臺灣保持更緊密的連結。

此外，卓榮泰指出，政府也同步推動6項重點工作，包括：第一，推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵臺灣優秀青年赴世界各國深造，利用政府的力量幫青年圓夢，也讓青年為國家圓夢；第二，推動「國家人才競爭力躍升方案」，除持續引進更多世界人才，也規劃擴大進用外國技術人力，讓臺灣與世界勞動市場相互連結，充沛臺灣勞動力來源；第三，推動「兆元投資國家發展方案」，引進海外各項資金投入國內公共建設、長照、醫療、社宅等領域；第四，推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」，除引進國際資金在臺灣設立私人銀行辦公室外，也透過更多金融創新科技應用，讓臺灣金融產業自由蓬勃發展；第五，設置「六大區域產業生活圈」，帶動152項地方基礎建設，以擴大內需，刺激更多投資與經濟發展，讓臺灣基礎建設升級、升格；第六，研擬並提出「AI新十大建設推動方案」，涵蓋智慧應用、關鍵技術及基礎建設等3大面向，推動十項對臺灣最需要的AI建設，使臺灣成為位居世界中心的AI科技島。

卓榮泰強調，為確保政府能如實推動上述6項重點工作，臺灣自由、民主、法治的生活方式不容被改變與破壞，此也呼應賴清德總統近來所說，國人必須用團結及堅守民主方式守護自己的家園。卓院長期許大家發揮公民力量共同守護國家，也期待未來陳舒琴總會長率領亞洲臺商總會與政府做更多合作，將臺灣打造成為金融創新、人才與人力充沛的AI科技島，進一步帶動國家經濟發展。