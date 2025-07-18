快訊

「剴剴條款」三讀通過！虐殺7歲以下童最重死刑 45綠委反對

柯文哲買商辦被租客「霸占」…陳佩琪想談也被擋 怒提告討房！

下周汽柴油估漲跌1角　95無鉛最高28.4元

中央社／ 台北18日電
加油站加油示意圖。圖／AI生成
加油站加油示意圖。圖／AI生成

國際能源總署（IEA）調高今年全球原油供應量增幅預測，本週國際油價應聲下跌，預估21日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整或漲跌新台幣0.1元、柴油不調整或漲跌0.1元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7至26.9元、95無鉛汽油每公升28.2至28.4元、98無鉛汽油每公升30.2至30.4元、超級柴油每公升25.5至25.7元。

累算至7月17日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為70.57美元，較上週70.97美元下跌0.4美元。本週新台幣兌美元匯率為29.357元，較上週29.142元貶值0.215元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.5元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油每公升不調整或漲跌0.1元，柴油不調整或漲跌0.1元。台灣中油將於20日中午12時正式公布實際調整金額。

新台幣 國際油價

延伸閱讀

維持亞鄰最低價！中油：明日起汽油調降0.2元、柴油價格不調整

穩定國內油價！中油：明日起汽、柴油各調降0.1元及0.3元

苗栗空維區第一期新增柴油小貨車管制 縣道128將設第四期

穩定國內油價！中油：明日起汽、柴油各調漲0.4元

相關新聞

下周汽柴油估漲跌1角　95無鉛最高28.4元

國際能源總署（IEA）調高今年全球原油供應量增幅預測，本週國際油價應聲下跌，預估21日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整或...

龍邦砸重金搶下泰山股權 現在反變成雞肋憂全盤輸

泰山經營權2023年易主，龍邦經過多年布局，在2023年一舉取得泰山過半股權，將原始大股東詹家踢出局，但龍邦當初布局，看準的並不是這家老牌食品廠75年悠久歷史，未料當初砸下重金搶下來的經營權，現在似乎變成雞肋。若拿不回前經營團隊投資街口金融科技36億元，對於龍邦來說，恐怕幾乎是全盤皆輸。

勞保年金明年有望調漲 預估78萬人受惠

物價指數漲幅達標，明年可望有六個請領年度的勞保年金可望隨物價漲幅調漲，包括2011、2012、2016、2017、201...

回應非美系車商 經部：車稅減讓不適用他國

台美關稅談判涉及我國汽車關稅減讓，歐系車商龍頭賓士汽車已喊話，政府貿易政策應公平，不應獨厚特定國家。

公保給付 也有機會增加

明年除了六個年度的勞保年金給付可望調高外，公保老年年金給付也可望有四個請領年度漲幅達標，可望調漲，包含2016、2017...

經部持續爭取撥補台電

立法院日前三讀通過特別條例，刪除撥補台電1,000億元，行政院長卓榮泰昨（17）日表示，若立法院執意如此，未來仍會透過各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。