下周汽柴油估漲跌1角 95無鉛最高28.4元
國際能源總署（IEA）調高今年全球原油供應量增幅預測，本週國際油價應聲下跌，預估21日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整或漲跌新台幣0.1元、柴油不調整或漲跌0.1元。
依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.7至26.9元、95無鉛汽油每公升28.2至28.4元、98無鉛汽油每公升30.2至30.4元、超級柴油每公升25.5至25.7元。
累算至7月17日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為70.57美元，較上週70.97美元下跌0.4美元。本週新台幣兌美元匯率為29.357元，較上週29.142元貶值0.215元。
依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.5元。
若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油每公升不調整或漲跌0.1元，柴油不調整或漲跌0.1元。台灣中油將於20日中午12時正式公布實際調整金額。
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