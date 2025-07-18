威聯通怎突破「連3年營收成長停滯」魔咒？官方這樣說

網路儲存品牌商威聯通下半年將從興櫃轉上市，由於有富爸爸威強電（3022）投資持股23..24%，今年大配息40元，吸引市場關注，17日法說會上法人頻對2022至2024年營收連續三年都維持60多億元營收水準，成長停滯，2025至2026年能否突破「天花板」？財務長陳怡蓉表示，將增設直銷網路以新銷售模式突破，找到新成長曲線。

工業電腦老牌大廠威強電轉投資23.24%是第一大股東，而威強電創辦人郭博達持股17.96%，則是第二大股東，連同郭家持股法人估逼近3成，威聯通目前興櫃已經掛牌6個月，即將送件申請轉上市，加上去年EPS17.58元，2024年中減資後EPS變41.83元，今年股息大發40元，基本面跟公司態度都偏多。

不過，威聯通17日舉行法說會，現場法人則關注焦點圍繞在營收成長動能上，根據財報顯示，威聯通2022年營收56.51億元，2023年營收58.87億元，2024年營收59.06億元，在規模上相對穩定，少了一點成長性。

對此，財務長陳怡蓉解釋，過去20年來威聯通主要仰賴傳統的代理商與經銷商通路模式進行銷售。這種模式雖然為公司帶來了「非常穩定」的營收，但近年來已顯現出「成長性不足」的問題，導致營收存在成長停滯現象，她解釋，NAS業務型態出現轉變，近兩年觀察到客戶的需求變化也開始朝直銷模式佈局，今年美國跟日本都會有些「亮點」，只是匯率稍有干擾，經銷仍是現階段業務主力。

她解釋，有別於過去新品發表上架，打打電商廣告，現在觀察客戶更需要深度介紹跟體驗，由於NAS產品複雜性高，光是官網上產品項目就超過70~80款，傳統銷售模式無法滿足成長需求，現在在海外增聘自有業務，直接拜訪客戶，也觀察許多中小企業會直接要求威聯通NAS裝上硬碟後交付裝機（過往NAS是不裝硬碟），為此海外也需要設立倉儲據點。

她舉例，威聯通美國市場業務比例不高，低於歐洲，因為主要經銷伙伴都在美西，美東有許多政府專案和企業客戶機會，著眼於此，去年開始已在維吉尼亞州設立辦公室並配置銷售人員。

威聯通另一個突破營收成長的創新機會在SaaS軟體即服務。威聯通指出，加拿大伙伴的SaaS業務表現極佳，成為公司發現可以複製的機會，也是NAS的下一步發展。此意味不是賣斷NAS硬體給客戶，而是替客戶建置系統後，客戶以月租或年租方式使用威聯通NAS服務，由QNAP負責維護和更新，類似IT外包的概念。

此商業模式的挑戰在於：初期營收佔比小且影響收入認列方式，對威聯通初期投資屬於高資本投資，但長期來看具有高年復合性成長潛力，且資料綁定能帶來高客戶黏著度，公司預估此商業模式一年半就能回本。目前該業務才在起步，以台灣市場為主，客戶有臺大醫院等幾家中大型企業。

由於威聯通過去都以經銷為主，商業模式要跨入直銷，法人擔心是否會對經銷客戶帶來衝擊？對此威聯通表示，經銷商未必能掌握東岸大型政府專案，提供更專業諮詢及客製化服務，因此過去威聯通才會「錯過」這些成長機會。

其次，過去中小企業透過AMAZON電商跟經銷買小量NAS，未來期望導流客戶直接上官網購買，跳過中間代理商利潤，將毛利回歸到威聯通身上。

威聯通強調，不會放棄經銷通路，不少大型企業仍偏好代理商合作模式，尤其提供建置跟維運。此模式，威聯通的直銷人員會陪同服務，提高威聯通的價值。

公司也預告，因為不少客戶建議提供更深入的服務，例如提供硬碟搭售服務，儘管硬碟毛利較低，營收會變大，但會拉低整體毛利率，但能提升客戶便利性與服務價值，並因此在海外設立在地組裝和安裝服務據點。

威聯通預估，6月因新品上市前夕，美國關稅問題暫停出貨，導致營收下滑，下半年預估營收會隨新品上市回升恢復成長。

一般企業約3年更新一次NAS，市調機構預估，2025年全球市場資料數據將成長突破1 ZB的規模，2030年將突破6ZB，隨AI對資料需求提升，加上法規對資料安全跟隱私性要求提升，企業傾向長期儲存各種數據做備份，以滿足未來可能需求，為此，高容量儲存需求上升，高效能儲存技術及AI伺服器需求提升，調研機構估NAS到2030年前市場需求年複合成長率達16.5%。

NAS（Network Attached Storage；網路附加儲存設備）是一種透過網路連線、提供多台裝置共同存取檔案的儲存系統，中小企業會採用作為多台終端機（純螢幕）的集中存取點，該NAS也有資料備援功能。跟資料中心的儲存器相比，後者儲存容量更大，以光纖傳輸，適合大型資料庫運算，而NAS目前以乙太網路存取為主，適合檔案儲存、備份及影像應用。