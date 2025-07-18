上熱下冷內外持穩 中經院估今年經濟成長率3.05%

中華經濟研究院昨日發布二○二五年最新經濟預測，雖上半年經濟成長率達百分之五點一七，下半年川普關稅呈現不確定，經濟成長率僅剩百分之一點○八，全年經濟成長率百分之三點○五，勉強「保三」，成長呈現上半年好，下半年保守的逐季下緩趨勢。

合作金庫金控首席經濟學家兼投顧董事長徐千婷則預警，即使美國政黨輪替，可能都會覺得對等關稅增加收入很好用，未來關稅恐成為美國經濟政策新常態，大家要對「關稅長期化」做好心理與實質上應對準備。

主計總處綜合統計處副處長吳佩璇認同「下半年經濟風險高的確存在」，對於上半年的拉貨潮，她舉疫情時二○二○年下半年到二○二二年上半年出口連續七季兩位數成長，但二○二二年第四季開始長達一年消化庫存，今年下半年經濟是否因此趨於保守，存在不確定性，但也不必悲觀，因為AI（人工智慧）是台灣強項，第二季出口成長百分之三十四點一及財政部估七月出口成長介於百分之十五至廿，都比主計總處五月預估好很多。

中經院估今年成長模式呈現「上熱下冷、全年內外持穩」情勢，內需貢獻二點一個百分點，其中民間消費貢獻○點七七個百分點，國內投資則在基期、AI投資運用加持下，貢獻一點七個百分點，為內需主要支撐。外貿部分淨輸出揮別負貢獻，轉為正貢獻○點九五個百分點。

中經院院長連賢明表示，關稅一定會對經濟衝擊，目前上半年非常好，下半年比較保守，下半年經濟成長雖放緩，提前拉貨可能削弱下半年的成長力道，但影響程度多少，有待觀察。另一方面，AI動能還是相當強烈，尤其台灣占了不錯的優勢，AI產業是全球景氣比較好的產業，希望下半年能夠繼續維持。

美國對等關稅陸續公布，但對台灣最終稅率仍未攤牌，連賢明之前就預估台灣稅率最終落在百分之十五至廿，目前不改原本預測，他說，因為如果超過這區間，對美國物價會有很大影響。

至於何時公布，他說就算川普公布台灣的對等關稅，恐怕也不是「最終版本」，仍要繼續協商，台灣到現在沒公布，「應該可以比較樂觀一點點，但只是一點點」。

連賢明坦言，關稅勢必會對經濟造成衝擊，只是影響程度多寡，得看最後數字而定。