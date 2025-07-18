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公保給付 也有機會增加

經濟日報／ 記者邱琮皓歐芯萌／台北報導

明年除了六個年度的勞保年金給付可望調高外，公保老年年金給付也可望有四個請領年度漲幅達標，可望調漲，包含2016、2017、2018、2022年，預估有8,438人將受惠。

《公教人員保險法》第31條第1項及其施行細則第87條規定，當行政院主計總處發布的消費者物價指數（CPI）累計成長率達正負5%時，銓敘部應擬具年金給付調整方案提報公保監理會通過後，再報請考試院會同行政院公告後實施。

依去年公告，有五年度CPI累計成長率達法定調整標準5%，去年6月調整年金給付金額，分別是2014、2015、2019、2020、2021年；但今年各年度公保年金，尚未有達到調漲目標的請領年度，所以未有調整。

不過，以主計總處公布的今年CPI漲幅推算，明年將有四個年度的CPI累漲將達標。對照主計總處預估今年CPI漲幅為1.88%，換算今年CPI累計平均為109.83，與基期CPI 102.95相比，漲幅為6.68%；今年上半年平均CPI為109.175，漲幅為6.04%。

根據統計資料顯示，可望調整的四個年度年金給付者，2016年有2,139人、2017年有2,031人、2018年有2,011人、2022年有2,257人，總計8,438人受惠。

另外，有關國保年金部分，《國民年金法》第54條之1明定，國民年金六項具津貼性質的年金給付，自2012年起定額調整；其後每四年參照最近一年CPI較前次調整之前一年度CPI成長率調整。最近時間點將於2027年計算調漲幅度，並於2028年公告確切調漲數據。

國民年金 CPI

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