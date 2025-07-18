勞保年金明年有望調漲 預估78萬人受惠

物價指數漲幅達標，明年可望有六個請領年度的勞保年金可望隨物價漲幅調漲，包括2011、2012、2016、2017、2018、2022年，預估將有78.4萬人受惠。

據《勞工保險條例》第65之4條規定，以領取年金年度為基期，當中央主計機關發布的消費者物價指數（CPI）累計成長率達正負5%時，就會依該成長率調整勞保老年年金給付金額。

勞保、公保年金預估調漲情況 圖／經濟日報提供

勞保局5月時公告，從2009至2024年，因CPI累計成長率均未達法定調整標準5%，因此今年不予調整年金給付金額。

不過若以最新CPI預測來看，確定有六個年度將達到調整標準，明年將調整勞保年金給付。不過最終實際調幅，仍須以勞保局明年公告為準。

主計總處日前預測，今年CPI漲幅為1.88%，換算今年CPI累計平均為109.83。若以今年上半年CPI累計平均自行換算，則為109.175。

對比今年勞保年金尚未達到調漲目標的請領年度，包括2011、2012、2016、2017、2018、2022年，基期年度CPI為102.95，這六年今年的CPI成長率為4.72%，已接近可調漲的幅度。

主計總處預估的今年CPI為109.83，與基期CPI 102.95相比，漲幅為6.68%；今年上半年平均CPI為109.175，漲幅為6.04%。兩種算法，漲幅都超過5%，因此預估明年有六個年度達標，可調漲勞保年金給付。

根據勞保局統計資料顯示，這六個年度的年金給付者，2011年有7萬1,638人、2012年有13萬2,452人、2016年有15萬9,617人、2017年有16萬4,892人、2018年有13萬3,026人、2022年有12萬2,289人，總計78萬3,914人受惠。

除上述六年度外，尚有九個年度未達調整勞保年金的標準，因其基期年度平均CPI為105.51，與今年CPI 109.83或109.175相比，皆未達漲幅5%，分別是2009、2010、2013、2014、2015、2019、2020、2021、2023年。倘若明年CPI繼續上漲，上述九個年度也有機會達標、在後年調漲年金給付。

另外，依照勞保局統計，加上預估明年將調漲的六個年度，目前有四個年度調漲勞保年金的次數最多，皆為累計調漲三次，分別是2009、2010、2011、2012年。