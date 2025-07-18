經部持續爭取撥補台電

立法院日前三讀通過特別條例，刪除撥補台電1,000億元，行政院長卓榮泰昨（17）日表示，若立法院執意如此，未來仍會透過各種方式強化國營事業體質，運用預算及各種方式來努力。

經濟部能源署副署長吳志偉昨日表示，將持續爭取撥補經費，維持台電營運。惟撥補台電預算採何種方式，是否追加預算？他表示，還要再與行政院討論。

吳志偉強調，經濟部態度就是要找到一筆錢撥補台電，讓台電永續經營。他提及，台電現在很多線路維護雖列為費用，也是經常支出，但台電多年入不敷出，有一部分是借款。台電財務要穩健、永續經營，才能永續供電並確保安全。

外界認為，因國際能源價格有機會走跌，加上關稅衝擊，今年10月有機會不漲電價。對此，吳志偉表示，能源署持續蒐集各界意見、國際能源價格趨勢，台電也會提出成本分析，屆時由電價費率審議會討論並決定，經濟部也會對外說明。

卓榮泰昨日表示，政府已多次為改善台電財務結構做出努力，包含提出追加預算、公務預算，以及透過特別條例來協助台電，但都遭在野黨刪除，假使台電不能健全財務結構、強化內部財務管理，以及強化電網安全韌性等，對台電不公平。