中經院：今年經濟成長率估勉強保3

中經院昨（17）日指出，因美國關稅政策不確定性仍高，估計今年下半年經濟成長趨於和緩，下半年成長率約1.08%，全年約3.05%，勉強保3，呈現「上熱下冷，全年內外持穩」。

匯率方面，中經院分析，根據FOMC點陣圖，下半年Fed將降息2碼，綜合考量各項因素，新台幣兌美元匯率將由第1季的32.89元升至第4季約28.39元，全年平均價位約30.32元，較去年升值約5.92%。

中經院昨日發布最新經濟預測，中經院長連賢明表示，各界都在關注美國何時公布台灣的對等關稅稅率，不過就算稅率出爐，不見得是最終版本，各國也都會繼續談判至8月1日，他維持先前看法，認為台灣最終稅率在15%至20%間，一旦超過這區間，台美產業關係密切，會對美國帶來通膨壓力。