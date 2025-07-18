財政部：下半年出口 面臨三逆風

財政部昨（17）日表示，今年下半年出口將面臨美國貿易政策具高度不確定性、地緣政治風險猶存、傳統產業外銷面臨海外產能過剩牽制等三大逆風，表現面臨壓力。

今年上半年進出口表現亮眼，規模雙雙締造歷年同期佳績，但展望下半年變數仍多，出口承壓。

例如傳產出口上半年表現不佳，受地緣政治情勢起伏、國際經濟走勢疲軟，礦產品上半年出口年減1.4％， 塑、化產品因終端需求疲弱，加上中國大陸持續將過剩產能銷往海外，上半年化學品、塑橡膠及其製品出口分別衰退0.4%及6%。若將礦塑化產品合併觀察，上半年出口254億美元，年減2.8%。

不過受惠AI技術應用與需求持續開展，美國雲端服務供應商加大採購，加上美國對等關稅90天寬限期影響，帶動資通與視聽產品外銷屢創佳績，今年上半年出口達1,019億美元，超越電子零組件成為最大出口貨類，是表現最強勁貨類。

進口部分，受惠科技產業鏈分工運作與出口引申需求，台灣自南韓進口大量記憶體，推升上半年我國農工原料進口增加近二成；資本設備因半導體及資通設備進口倍增，年增近六成。

展望未來，財政部表示，AI應用商機備受看好，各國政府及雲端服務業者均積極投資相關基礎建設，加上國際品牌新機進入備貨旺季，以及國內廠商在電子零組件進口、半導體設備購置力道持續強勁，皆有助支撐出口動能；但仍有三大負面因素，包括美國對外貿易政策具高度不確定性，地緣政治風險猶存，傳統產業外銷仍面臨海外產能過剩之牽制等，恐對下半年出口形成壓力，須關注後續發展。