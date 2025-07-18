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回應非美系車商 經部：車稅減讓不適用他國
台美關稅談判涉及我國汽車關稅減讓，歐系車商龍頭賓士汽車已喊話，政府貿易政策應公平，不應獨厚特定國家。
經濟部次長何晉滄昨（17）日表示，台美對等關稅談判是雙邊的，僅適用雙方國家，全世界國家和美國談判都是這樣，談判結果並未適用其他國家。
何晉滄表示，美國現與其他國家談判，都是採取一致方式，沒有說跟英國談的結果用到其他國家，台美對等關稅談判就是雙邊。如果降低美國進口汽車關稅，歐洲車系若在美國生產，亦可適用台美談判結果。
美國現與很多國家談對等關稅，他提及，歐系車在其他國家也會碰到一樣的問題，這問題不是只有台灣。
立法院財委會昨日召開「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，車輛工業同業公會副秘書長吳智魁會中表示，汽車產業主張優先調降貨物稅而非關稅，憂心最壞情況恐變成「出口高關稅、進口零關稅」。
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