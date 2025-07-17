不只擺拍！員工怨「即時工量統計」加重搶修負擔 台電回應了

丹娜絲颱風過境造成嚴重電力災損，台電投入大量人力投入搶修，但陸續有員工爆料，拼命搶修之下不僅被要求擺拍，還被要求做「即時工量統計」，增加現場工作負擔。台電對此表示，統計工量才能追蹤修復進度、評估人力調撥需求，至於現場拍照，則是搶修的記錄，「電線桿被颱風吹歪或是全倒，是可以擺拍的嗎？」

台電發言人蔡志孟表示，工量統計有其必要性，有工量統計才能知道電力恢復情形，台電也需要依照工量統計付錢給承包商，以颱風搶修電力設施為例，災後搶修有即時工量統計，公司才能預估未來還需要多少人力投入、是否需要增班，復電資訊透明化，才能讓民眾安心。

有關擺拍的指控，台電表示，對外公布的搶修照片都是現場同仁依搶修實際工作情形隨機拍攝的真實紀錄，無任何擺拍指令或要求，僅偶有新聞媒體赴現場拍攝時，媒體曾依工作需求請同仁稍配合。

蔡志孟無奈地說，電線桿倒一排，難不成也是台電在做擺拍？同仁以拍照方式描述現場搶修工作進行情形，讓大家都能看到今天修復進度到哪裡、努力到哪裡、辛苦到哪裡，總管理處也可了解現場情況，決定是否需要增援人力。

另外，員工也爆料台電工會建議加薪方案中，主管加薪幅度竟然比一般員工高，蔡志孟說，工會建議歸工會建議，但他在台電工作這麼多年來，歷年加薪方案都是基層員工的調幅最高，其次是中階主管，最後才是高階主管。