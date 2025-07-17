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沒撥補虧損就無解？能源署：想辦法幫台電找錢

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，造成大規模停電，災後，台電嘉義區處在全國各區處支援下搶修復電。經濟部表示，維修設備都是要花錢的，現在這些維修費用有可能都是借來的，入不敷出對台電的財務狀況形成負向循環。圖／台電嘉義區處提供
丹娜絲颱風登陸嘉縣布袋，造成大規模停電，災後，台電嘉義區處在全國各區處支援下搶修復電。經濟部表示，維修設備都是要花錢的，現在這些維修費用有可能都是借來的，入不敷出對台電的財務狀況形成負向循環。圖／台電嘉義區處提供

撥補台電千億元落空，10月電價是否調漲以解決累虧問題？經濟部表示，會盡可能想辦法去找到一筆錢來給台電，讓台電可以永續經營，至於是在今年度追加預算？還是編列明年預算？經濟部說，「我們就是想辦法幫台電找到錢」。

立法院上周三讀通過「國安韌性特別條例」，匡列特別預算上限5450億元，但不包括撥補台電的1000億元在內，台電爭取的1000億元撥補計畫落空，經濟部表態會繼續爭取。

經濟部能源署副署長吳志偉表示，台電現在就是入不敷出，「方向上就是會想辦法幫台電找到錢」，至於是編列預算？還是追加預算？還需要內部討論，向行政院提出建議。

台電至2024年底累積虧損4229億元，今年前5月稅前虧損285億元，今年恐步入連續第4年虧損。

吳志偉分析，日前丹娜絲颱風造成電力設施損毀，維修設備都是要花錢的，現在這些維修費用有可能都是借來的，且電價調整到現在，也沒有完全反應電力成本的上漲，入不敷出對台電的財務狀況形成負向循環。

經濟部表示，今年4月電價凍漲，並非台電沒有巨額虧損的壓力；不過，由於現在國際油價及氣價都明顯疲弱，外界認為，台電根本不需要漲電價，只靜待成本下降就足以讓台電今年不虧。

吳志偉表示，外界對於電價調漲與否的意見，能源署都會收集起來，台電屆時也會提供成本資料，全部送到審議會討論。

經濟部 立法院 台電

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