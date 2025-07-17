新台幣波動！經濟部助中小企業避險 詢問度增6倍、申請避險季增13%

美國對等關稅稅率將掀牌，因應新台幣匯率波動，經濟部宣導、輔導中小企業避險，根據公股行庫統計，今年第2季中小企業洽詢避險服務的家數較前季成長6倍，實際申辦金融避險工具的家數也增加13%，顯示企業對匯率避險的關注程度持續提升。

近期新台幣匯率波動，對企業營運帶來的挑戰，經濟部為協助進出口導向之中小企業穩定營運，啟動「協助產業因應匯率變化任務小組」，結合金融機構資源，推動三項重點措施，包含強化避險工具的宣導與應用協助、推動金融支持與信用保證措施，以及提升企業競爭力並拓展國際市場。

經濟部表示，已透過線上專區、實體說明會及專人諮詢三軌並進之協處機制，協助中小企業提升經營韌性、降低外部衝擊風險。中小及新創企業署長李冠志表示，經濟部希望所有中小企業都有避險風險意識。

經濟部表示，已協調8家公股銀行在其網站首頁設置「中小企業匯率避險服務專區」，內容涵蓋避險工具介紹、案例分享與聯絡窗口，方便企業快速掌握所需資訊。民營銀行亦已陸續響應，積極規劃設置對應專區。

經濟部亦自7月起於北、中、南區陸續舉辦「匯率避險說明會」與「出口拓銷宣導活動」，以強化中小企業對匯率波動的應變能力，邀請近300家出口製造業廠商與會。現場由財務專家說明避險工具操作方式，並由企業財會主管分享實務經驗，包括預售遠期外匯、應收帳款墊付等多元應用情境。與會企業普遍反映希望政府持續提供多元且具操作彈性的避險工具，並提升使用便利性，以靈活因應匯率變動。根據公股行庫統計，今年第2季中小企業洽詢避險服務的家數較前季成長6倍，實際申辦金融避險工具的家數也增加13%，顯示企業對匯率避險的關注程度持續提升。

面對金融匯率波動，經濟部短期將持續與產業公協會交流，掌握企業面對匯率變動的挑戰，並即時調整支援策略，協助企業拓展多元市場，並結合參展補助、籌組拓銷團與國際媒合活動，如辦理「全球商機鏈結總動員」計畫，積極洽邀全球買主來臺媒合洽談，此外，亦將帶領業者於全球重要展會新增設置「TAIWAN SELECT」國家形象館，並舉辦產品發表與品牌推廣活動，透過共同品牌行銷方式強化MIT產製在國際市場之能見度與影響力。

經濟部已於「馬上辦服務中心」網站（https://0800280280.sme.gov.tw）設立「匯率避險專區」，整合常見問答、工具圖卡、申辦流程等資訊，並可連結至各大銀行的金融避險商品頁面，自7月2日專區上線以來，已吸引超過6,500家次瀏覽。經濟部亦同步製作與匯率議題相關的5部數位教材及8集短影音，陸續上架推廣，以強化企業對匯率避險觀念的理解與應用。同時提供0800-280280免付費專線，由130位榮譽會計師提供一對一諮詢服務，協助企業進行財務診斷與避險策略規劃。

此外，為紓緩企業因匯率波動導致的營運困難，降低個別產業營運資金壓力，經濟部已提供多項金融支持措施。針對員工30人以下之微型企業，提供「中小微企業多元發展專案貸款」，最高貸款額度3,500萬元，並享有低利率及最高10成信用保證。對於員工超過30人且營收下滑超過15%者，則可申請「振興專案貸款」，提供同等貸款額度與優惠條件，協助企業維持營運彈性。另針對有出口融資需求的企業，透過「外銷貸款優惠信用保證方案」提供最高1億元保證額度及手續費減免，同時與輸出入銀行合作推動「強化貿易金融貸款方案」與「加強輸出保險準備計畫」，提供出口融資與保險費率優惠，強化企業拓銷海外的風險管理能力。

經濟部強調，將持續結合實體說明會、線上資源與專人諮詢服務，協助中小企業掌握可用避險工具、強化財務應對能力，並進行跨部會合作，協助企業降低營運與匯兌風險，並與金融體系密切合作，滾動檢討並強化相關措施。