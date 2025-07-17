台經院陳詩豪：水面型光電是國際趨勢 面對風災應強化規範力求克服

近日中颱丹娜絲來襲，中南部的太陽光電設施受損嚴重，尤其是水面型光電板受創最為嚴重，不僅嘉義布袋滯洪池光電案場受損37.5MW，屏東佳冬離岸浮動式（水面型）試驗太陽光電案，更有大量HDPE（高密度聚乙烯）浮具堆積在各地岸邊，引發各界討論。台經院研究五所所長陳詩豪認為，國內應該要理性的探討，避免因為單一的事件，造成我國再生能源的開發受到限制，進而使國家的淨零排放目標更難達成。

「國際趨勢轉向多元設置，水面型光電成為關鍵一環。」陳詩豪表示，能源轉型是達成淨零目標的核心措施，發展再生能源更是不可或缺的要角，依據REN21 Renewables 2025 GSR報告指出，全球2024年的再生能源裝置容量增加了741GW，創下有史以來年成長幅度最大的紀錄。太陽光電成本下降、規模設置及成熟且完整供應鏈等因素，是帶動成長的主因。然在開發場域有限的條件下，太陽光電的多元型態設置也是重要因素之一，除了常見的屋頂型、地面型等設置型態外，尚有結合農業或漁業經營的農漁電共生、交通或建築整合型太陽光電，以及利用水域間的的水面型光電等，這些多元且複合的型態，正是因應各國國土條件，產業結構與間的等限制條件下衍生的發展策略。

他引述IEA 2024年報告，截至2023年底，全球浮動式太陽光電裝置容量預估可達7 GW，較2022年的5.7 GW顯著成長，其中大型專案計畫大多集中在亞太地區，諸如印尼（192 MW）、泰國（60 MW）、印度、孟加拉（3.2 MW）及中國大陸（650MW）均有推動大型專案。其他如拉脫維亞（2.1 MW）、阿爾巴尼亞（2 MW）等國也啟動首座浮動式太陽光電專案，以色列（31 MW）、迦納（5 MW）、美國（8.9 MW）與哥倫比亞（1.5 MW）等亦皆有專案計畫的開發，再再體現浮動型太陽光電是現階段發展重點。

他表示，我國如何在有限的土地資源與地方接受度下，尋求合適的設置空間的與發展方式，是一道重要課題。當前政府已明確將「光電透過土地多元化應用擴大設置場域」納入淨零轉型策略，積極盤點潛在案源，並推動如工業區屋頂、污染土地、閒置空間的等多元場域的開發。此外，鼓勵企業和社區自建綠能，打造「綠電社區」和「能源共生園區」，也可促使台灣的太陽光電發展更加貼近在地需求，並提升整體的能源韌性。在此戰略布局中，太陽光電勢必朝場域多元化與設置多樣化發展，水面型光電正是在這樣的背景條件下，成為深具潛力的解決方案。特別是在土地資源相對有限的地區，透過技術整合與明確設置規範，使光電系統與當地生態及產業共存，實現能源與環境共融，將有助於減少土地競合問題，亦有助於打開再生能源發展的新空間。

既然水面浮動型光電設施是多元發展的重要手段，陳詩豪指出，必須透過多方測試，適切及調校出適合我國情況的技術細節，對我國而言就十分重要。綜合言之，因應技術發展程度與場域條件之差異，經由反覆的試驗，找出適合我國開發條件的系統設計與技術優化方向，是推動水面型光電的過程中，重要且不可或缺的方法。因為唯有透過本地化試驗進行逐步驗證，才能找出適合我國地理環境之技術設計規格與運維模式。

因此，他表示，儘管此次風災造成諸多損害，但若因此能幫助我國更清楚掌握所需的浮體結構、支架強度、錨定方式等，進而修正設計、優化技術，從而發現更具韌性、更有效率的解決方案，可為未來的規模化推動奠定堅實基礎。如此，試驗失敗並不是在資源浪費，反而應視為得到寶貴的資訊，對於未來的發展提供良好的支撐。

「天災無法避免，反而可以更看清未來要補強的方向。」陳詩豪表示，台灣位處環太平洋地震帶及颱風路徑，過去台中港區也發生過風力發電機因為強風而被吹斷的案例，當時也是透過進一步分析風力強度與應力結構的關係，進行修正設置風力機的技術要求，使得風力發電機組得以有效應對台灣的氣候條件。此次丹娜絲颱風並未對風力發電機組造成損害，就是過去透過失敗經驗強化技術，進而克服環境的最佳明證。

同理，他認為，更應將此次風災的挑戰，視為調整產品技術與設置規範的新契機，絕不能直覺性的認為台灣不適合發展水面浮動型光電技術，而應是轉化為水面浮動型光電案場設置規範的檢討與修正，讓未來的案場都足以應對未來颱風的挑戰，通過自然環境給予的考驗。颱風帶來的破壞，更像是一面鏡子，可以藉此看清目前設置工法上的不足與潛在風險，進而調校未來設計工法及適切的明定各項規範。透過實證與修正，反而能加速技術成熟，確保未來水面浮動型光電在更極端氣候下也能穩健營運。

他強調，能源轉型路上充滿挑戰，台灣不能因為一次天災造成的損失，就輕易否定整體多元發展的努力與方向。這次風災對水面浮動型光電造成的損害就是明例，就是轉型路上必然必須面對的挑戰與困難。現在最需要的不是否定，而是嚴謹檢討、科學驗證，從中找出最適合台灣的設置規範。在轉型路上，挑戰與危機從來不停止，台灣只有不斷的出到克服方法與解決方案，來補足能源轉型道路上的缺口，而不是面對困難就放棄。