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對等關稅、地緣政治、產能過剩 下半年出口三大壓力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部17日公布上半年進出口貿易概況，我國今年上半年出、進口值雙雙締造歷年同期佳績。圖／聯合報系資料照
財政部17日公布上半年進出口貿易概況，我國今年上半年出、進口值雙雙締造歷年同期佳績。圖／聯合報系資料照

財政部17日公布上半年進出口貿易概況，我國今年上半年出、進口值雙雙締造歷年同期佳績，但展望下半年，美國對外貿易政策具高度不確定性，地緣政治風險猶存，傳統產業外銷仍面臨海外產能過剩之牽制等三大因素因素，恐對下半年出口形成壓力。

在出口部分，受惠於AI技術之應用與需求持續開展，美國雲端服務供應商加大採購，加上美國對等關稅的90天寬限期影響，帶動資通與視聽產品外銷屢創佳績，今年上半年出口達1,019億美元，超越電子零組件成為最大出口貨類；電子零組件出口甩連2年衰退，今年上半年出口987億美元，大幅成長22.2％，其中積體電路因電子產品紛紛導入AI功能，加速晶片朝更小技術節點推進，對先進製程產品的需求益加強勁、年增23.5％。

隨半導體等高科技產品需求攀升，電子零組件、資通與視聽產品出口雙雙走揚，今年上半年我國對中國大陸與香港出口792 億美元，年增12.7％；對美國出口789億美元，創歷年同期新高，年增51.4％。

在進口部分，受惠於科技產業鏈分工運作與出口引申需求，我國自南韓進口大量記憶體，推升上半年我國農工原料進口增加近2成；資本設備因半導體設備及資通設備進口倍增，年增近6成；消費品進口受資電產品買氣提升與小客車減少交互影響，小增2.3％。

今年上半年自中國大陸與香港進口432億美元，年增13.8％，為我國進口最大來源地區，其中電子零組件、資通與視聽產品、電機產品、機械等進口均有顯著成長；自東協進口282億美元，年增18.6％；南韓超越日本、躍升為我國第3大進口市場，來到280億美元之新高水準，年增56.4％，主因電子零組件進口大幅成長。

展望未來，財政部表示，AI應用商機備受看好，各國政府及雲端服務業者均積極投資相關基礎建設，加上國際品牌新機進入備貨旺季，以及國內廠商在電子零組件進口、半導體設備購置力道持續強勁，皆有助支撐我國出口動能；但仍有三大負面因素，包括美國對外貿易政策具高度不確定性，地緣政治風險猶存，傳統產業外銷仍面臨海外產能過剩之牽制等，恐對下半年出口形成壓力，仍須密切關注後續發展。

關稅 財政部 美國

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