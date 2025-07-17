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歐系車商關注關稅平等 經濟部：台美關稅談判只對美進口車有效
台美關稅談判進行中，不排除美國進口車的關稅有可能從17.5％降至零，台灣賓士汽車呼籲政府，應該給歐洲進口車一個公平開放的市場，不能獨厚美國車；經濟部次長何晉滄表示，台美談判屬於雙邊談判，美國跟其他國家談關稅也是雙邊模式，且賓士車在其他國家銷售也會面臨關稅不一樣的問題。
自從4月美國宣布對等關稅以來，台灣車市銷售量受到影響，擔心繳完貨物稅、關稅後政府降稅，車商與消費者遭遇損失，衝擊進口車商提車意願。由於經濟部日前釋出降稅以美國車廠為主的訊息，歐洲進口車商認為他們受到不公平待遇。
何晉滄17日解釋，台美目前的談判屬於雙邊談判，跟其他國家無關，每個國家現在跟美國的談判，也定義為各自國家與美國之間的雙邊談判，不適用對其他國家的關稅，例如，美國跟英國談定的關稅只適用美國與英國之間，其他國家不適用。
至於歐系車商能否透過WTO管道向台灣訴求關稅平等？何晉滄表示，美國對等關稅是全球的問題，大家都認為只對美國開放並不公平；不過，若賓士車在美國生產，就能適用到美國談判到的美國進口車關稅。
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