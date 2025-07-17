台電未獲千億撥補 經濟部：爭取財源確保永續經營

立法院日前三讀通過特別條例，台電未獲新台幣1000億元的撥補。經濟部表示，撥補和台電永續經營有關，後續會盡可能替台電爭取財源，台電永續經營，才能確保台灣永續安全。

立法院日前三讀通過特別條例，匡列5450億元，並明定每人普發現金1萬元，但條文未納入撥補台電的1000億元。行政院長卓榮泰今天說，若立法院執意如此，政府未來會用預算等各種方式強化台電在內等國營事業的體質強化，另外也請台電加強安全裝備標準等，別讓維修觸電案件再次發生。

經濟部能源署副署長吳志偉今天向媒體表示，撥補和台電永續經營有關，攸關颱風後電力線路維修、搶修設備和人員調度等，會盡可能替台電尋找財源，台電永續經營，才可確保台灣永續安全。

吳志偉指出，台電入不敷出，開門做生意需要經費，但電費並未完全反映發電成本，只好繼續借錢舉債，成為負向循環。

媒體追問，爭取財源的方式是否透過編列年度預算或追加預算。吳志偉僅表示，方向是希望可以替台電找到一筆錢，作法還須經行政院同意，確定後會再向外界報告。

至於國際油價和氣價下跌，是否影響台電財務和電價調整議題。吳志偉表示，9月將舉辦電價費率審議會，台電會在審議會上反映成本，以及國際燃料走勢，電價調整結果待審議會決議。