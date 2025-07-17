快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

財部看好AI支撐下半年出口 關注美外貿政策等3風險

中央社／ 台北17日電
財政部。圖／聯合報系資料照
財政部。圖／聯合報系資料照

財政部今天表示，各國政府及雲端服務業積極投資AI基礎建設，加上進入備貨旺季，有助維持台灣外銷動能，不過，美國對外貿易政策高度不確定性、地緣政治風險、傳產受海外產能過剩牽制等3大因素，恐對下半年出口形成壓力。

財政部統計處今天發布「114年上半年我國出進口貿易概況」專題指出，美國總統川普於今年初重返執政，在貿易方面隨即推行更全面的關稅措施，且政策反覆多變，增添市場不確定性，國際機構普遍預期今年全球經濟增速將放緩，世界貿易動能亦轉弱。

財政部統計處表示，不過，人工智慧（AI）等創新應用蓬勃發展，持續推升對台灣半導體與資通訊產品需求，並帶動國內相關供應鏈廠商擴大投資力道，加上美國暫緩施行高額的對等關稅，引發客戶端積極備貨，使台灣今年上半年出口總值2833億美元、進口2275億美元，雙創歷年同期新高，分別成長25.9%、20.5%。

財政部統計處指出，與亞洲主要經濟體比較，台灣上半年出口最為亮眼，表現優於香港（1-5月）年增16.1%、新加坡9.4%、中國5.9%、日本4.8%、南韓衰退0.03%。

展望未來，財政部統計處分析，AI應用商機備受看好，各國政府及雲端服務業者均積極投資相關基礎建設，加上國際品牌新機進入備貨旺季，以及國內廠商在電子零組件進口、半導體設備購置力道持續強勁，皆有助支撐台灣出口動能。

不過，財政部統計處提到，美國對外貿易政策具高度不確定性，地緣政治風險猶存，傳統產業外銷仍面臨海外產能過剩的牽制等因素，恐對台灣下半年出口形成壓力，須密切關注後續發展。

財政部

延伸閱讀

小客車前6月進口額衰退22% 近16年同期最深跌幅

台美關稅結果倒數計時 中經院長連賢明：維持15%-20%預測

車輛公會：應維持整車關稅 盼降無產製零件稅率

S&P 500現黃金交叉 法人看好美股十大天王

相關新聞

對等關稅影響！中經院估：經濟成長率逐季放緩 新台幣升至「這價位」

中經院17日指出，因美國關稅政策不確定性仍高，估計2025年下半年經濟成長趨於和緩，下半年成長率約為1.08%，全年經濟...

汽車關稅調降引發勞界不滿 桃園總工會：對政府失望

對於汽車進口關稅調降，桃園市總工會副理事長劉勝銘表示，勞工團體對政府非常失望，談判黑箱作業，完全沒召開勞資政三方會談。面...

台美關稅結果倒數計時 中經院長連賢明：維持15%-20%預測

美國對等關稅陸續公布，但對台灣最終稅率仍未攤牌，中經院院長連賢明之前估台灣稅率最終落在15%-20%，今日不改原本預測，...

漁工盟批勞動部「放生」遠洋漁工 籲納入勞基法、職災保險

美國有線電視新聞網（CNN）日前揭露台灣遠洋漁業涉及虐侍外籍漁工。外籍漁工人權保障聯盟今上午召開記者會，控訴勞動部長期「...

中經院估今年經濟成長率3.05% 專家示警：關稅恐成美國經濟新常態

中華經濟研究院今日發布2025年最新經濟預測，雖上半年經濟成長率達5.17%，下半年川普關稅呈現不確定，經濟成長率僅剩1...

企業併購迎轉型契機 勤業眾信：控股租稅新制需及早規劃

企業組織轉型再成焦點。根據Deloitte亞太2024年私募股權基金白皮書調查，在亞太地區250位營收逾10億美元的企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。