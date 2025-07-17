財部看好AI支撐下半年出口 關注美外貿政策等3風險

財政部今天表示，各國政府及雲端服務業積極投資AI基礎建設，加上進入備貨旺季，有助維持台灣外銷動能，不過，美國對外貿易政策高度不確定性、地緣政治風險、傳產受海外產能過剩牽制等3大因素，恐對下半年出口形成壓力。

財政部統計處今天發布「114年上半年我國出進口貿易概況」專題指出，美國總統川普於今年初重返執政，在貿易方面隨即推行更全面的關稅措施，且政策反覆多變，增添市場不確定性，國際機構普遍預期今年全球經濟增速將放緩，世界貿易動能亦轉弱。

財政部統計處表示，不過，人工智慧（AI）等創新應用蓬勃發展，持續推升對台灣半導體與資通訊產品需求，並帶動國內相關供應鏈廠商擴大投資力道，加上美國暫緩施行高額的對等關稅，引發客戶端積極備貨，使台灣今年上半年出口總值2833億美元、進口2275億美元，雙創歷年同期新高，分別成長25.9%、20.5%。

財政部統計處指出，與亞洲主要經濟體比較，台灣上半年出口最為亮眼，表現優於香港（1-5月）年增16.1%、新加坡9.4%、中國5.9%、日本4.8%、南韓衰退0.03%。

展望未來，財政部統計處分析，AI應用商機備受看好，各國政府及雲端服務業者均積極投資相關基礎建設，加上國際品牌新機進入備貨旺季，以及國內廠商在電子零組件進口、半導體設備購置力道持續強勁，皆有助支撐台灣出口動能。

不過，財政部統計處提到，美國對外貿易政策具高度不確定性，地緣政治風險猶存，傳統產業外銷仍面臨海外產能過剩的牽制等因素，恐對台灣下半年出口形成壓力，須密切關注後續發展。