小客車前6月進口額衰退22% 近16年同期最深跌幅

財政部統計，今年上半年小客車進口33.4億美元、年減22.2%，為民國99年以來、近16年同期最深跌幅，主要進口國為德國、日本、美國，其中以自美進口衰退37.5%減幅最大，主因除基期偏高，外界預期關稅談判可能涉及關稅、貨物稅調降，也使購車態度觀望。

財政部統計處今天發布「114年上半年我國出進口貿易概況」專題指出，AI應用日新月異，推升半導體晶片需求，電子零組件出口擺脫連續2年衰退的窘境，今年上半年出口987億美元，大幅成長22.2%；其中積體電路因電子產品紛紛導入AI功能，加速晶片朝更小技術節點推進，對先進製程產品的需求益加強勁，帶動年增23.5%。

同時，上半年電容器及電阻器受益於AI帶動高階產品需求，加上客戶庫存已逐漸回到健康水位，產能利用率持續攀高，出口年增11.3%；印刷電路亦在AI伺服器升級與出貨潮中受惠，出口年增4.8%；發光二極體（LED）方面，廠商雖積極轉型，但傳統應用仍面臨中國競爭，致LED外銷年減7.4%，連續第4年邁入衰退。

檢視進口情形，財政部統計處表示，受惠於科技產業鏈分工運作與出口引申需求，台灣自南韓進口大量記憶體，推升上半年台灣農工原料進口增加近2成；資本設備因半導體設備及資通設備進口倍增，年增近6成；消費品進口受資電產品買氣提升與小客車減少交互影響，小增2.3%。

值得注意的是，小客車今年上半年進口33.4億美元、年減22.2%，為民國99年以來、近16年同期最深跌幅，除與去年同期比較基期偏高有關，另外界預期台美關稅談判可能涉及關稅、貨物稅調降，民眾購車意願觀望，也可能使買氣下滑。

據統計，上半年台灣進口小客車來源主要包含德國10.9億美元、日本10.47億美元、美國3.11億美元等，與去年同期相比，德國衰退26.8%、日本年減3.19%、美國衰退37.5%。

此外，外貿市場方面，財政部統計處指出，今年上半年台灣對東協10國出口規模寫下新猷，其中對新加坡、馬來西亞、越南在供應鏈移轉效應及AI商機挹注下，對台灣伺服器、顯示卡與晶片等拉貨強勁，出口增幅分別為13.8%、94.6%、21.2%；對泰國在電子零組件驅動下，年增10.8%；對寮國因化學品（金屬電阻漿）出口持續擴張，增幅逾2倍，上述5國出口值均為同期新高。

同時，台灣上半年對印尼出口資通與視聽產品大幅年增逾5.6倍，官員表示，此現象多少也與供應鏈移轉下的國際分工效應有關。