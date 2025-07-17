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汽車關稅調降引發勞界不滿 桃園總工會：對政府失望

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
對於汽車進口關稅調降，桃園市總工會副理事長劉勝銘表示，勞工團體對政府非常失望，談判黑箱作業，完全沒召開勞資政三方會談。示意圖／Ingimage
對於汽車進口關稅調降，桃園市總工會副理事長劉勝銘表示，勞工團體對政府非常失望，談判黑箱作業，完全沒召開勞資政三方會談。示意圖／Ingimage

對於汽車進口關稅調降，桃園市總工會副理事長劉勝銘表示，勞工團體對政府非常失望，談判黑箱作業，完全沒召開勞資政三方會談。面對汽車業可能在談判後變成零關稅，國內六大車廠及汽車產業聚落在桃竹苗地區，整體汽車上下游，包括零件業就業人口約30萬人，平均勞工年齡40歲至50歲之間，若失業，就是中高齡失業，政府是否評估失業人口如何轉型再就業是相當困難的。

劉勝銘並抨擊，大家此時在立法院吹冷氣開研討會。但勞工朋友，尤其汽車產業的勞動張力很大，從上班第1分鐘起，衣服沒乾過，汗水就沒停過到下班為止。

劉勝銘表示，過去曾透過立委向政府做友善溝通，官員卻大言不慚說「幫你轉職台積電（2330）、科技園區啊。」他質問，「我們有這樣的勞動競爭力嗎？勞動部從未設想過，以為轉職就業是輕鬆之事，公司單位都會照單全收？是這樣子嗎？」汽車產業非常擔憂。

劉勝銘也反問，汽車產業真的有像立委講得這麼惡質嗎？一直說成「是扶不起的阿斗」，一直說是長期受國家保護產業，真的是這樣子嗎？有數據支持調查嗎？國人買到高價新車，是這些「扶不起阿斗」造成的嗎？

他說，貨物稅從民國50-60年代開始，當時民眾購買車輛能力有限，就當奢侈稅收25%迄今沒改變。若民意代表盼要全國人民買便宜車子，應是全面檢討貨物稅，而不是對沒有保障勞工工作權益的關稅下手，這是桃園勞工想闡述的。

劉勝銘說，汽車產業也在配合政策提高自製率；大家都知道，包括美國生產汽車也很多從中國大陸進口零組件組裝後再外銷出去。如今汽車零件就是全球標準，誰生產便宜就向誰買，才會引發這次貿易戰。

劉勝銘表示，政府都沒有想過汽車產業的艱辛，而且汽車相關產業是創造極大化勞工就業人口；他呼籲政府配套要有效，要和勞方溝通，保障勞工權益。希望政府能開啟協商窗口，和勞方有效溝通。

關稅 汽車產業

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