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對等關稅影響！中經院估：經濟成長率逐季放緩 新台幣升至「這價位」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
中經院指出，因美國關稅政策不確定性仍高，估計2025年下半年經濟成長趨於和緩，下半年成長率約為1.08%，全年經濟成長率為3.05%，勉強保3。報系資料照／記者潘俊宏攝影
中經院指出，因美國關稅政策不確定性仍高，估計2025年下半年經濟成長趨於和緩，下半年成長率約為1.08%，全年經濟成長率為3.05%，勉強保3。報系資料照／記者潘俊宏攝影

中經院17日指出，因美國關稅政策不確定性仍高，估計2025年下半年經濟成長趨於和緩，下半年成長率約為1.08%，全年經濟成長率為3.05%，勉強保3，呈現「上熱下冷，全年內外持穩」。

中經院院長連賢明表示，各界都在關注美國何時公布台灣的對等關稅稅率，就算台灣的關稅稅率出爐，不見得是最終版本，各國也都會繼續談判到8月1日，希望盡量壓低稅率。他維持原本看法，認為台灣最終稅率落在15%至20%之間，一旦超過這區間，台美產業關係密切，將會對美國帶來通膨壓力。

中經院今日發布最新經濟預測。中經院表示，因應美國對等關稅，拉貨潮提前爆發，與市場對人工智慧（AI）的強勁需求，帶動商品出口大幅攀升，台灣2025年上半年經濟成長表現超乎預期，平均成長5.17%。下半年則因關稅政策發酵，不確定性仍高，預測平均成長率僅1.08%。

中經院表示，經濟成長走勢將因基期、匯率及關稅可能期程影響，逐季下緩，由第1季之5.48%，第2季4.84%，降至第3季成長1.52%，第4季更降至0.66%。經濟成長模式呈現「上熱下冷，全年內外持穩」情勢。

中經院並預測，今年輸出、輸入於上、下半年之成長表現將因基期與關稅議題而有所變動，預估今年全年商品與服務輸出成長率為13.74%。連賢明表示，雖然提前拉貨可能削弱下半年的成長力道，但影響程度多少，有待觀察。此外，AI需求動能相當強勁，尤其台灣具有優勢，盼下半年能夠維持。

至於通膨，中經院指出，由於@@@新台幣@@@升值，有助於平抑進口物價，抵銷輸入性通膨壓力，預測2025年全年消費者物價上漲率（CPI）為1.89%，低於2%的通膨警戒線。

國內製造業出口今年面臨關稅威脅與新台幣升值兩大利空夾擊下，中經院預測，今年美元指數仍處弱勢。

中經院分析，由於美債走增、不利美元指數價位支撐，且各界預期海湖莊園協議之策略考量，美元指數仍將處於相對弱勢；尤其根據 FOMC點陣圖，2025 年下半年 Fed 將降息2次兩碼，在相對物價（通膨）、相對利差、經濟情勢（經濟成長）等綜合考量下，新台幣兌美元匯率將由第1季之32.89元升值至第4季約28.39元，全年平均價位約30.32元，較2024年之32.11元升值約5.92%。

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