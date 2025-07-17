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憂整車零關稅衝擊 車輛公會籲先降貨物稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
車輛工業同業公會副秘書長吳智魁表示，汽車產業主張優先調降貨物稅而非關稅，憂心最壞情況恐變成「出口高關稅、進口零關稅」，恐導致貿易不對等，讓整體產業變成是最大輸家。示意圖／Ingimage
車輛工業同業公會副秘書長吳智魁表示，汽車產業主張優先調降貨物稅而非關稅，憂心最壞情況恐變成「出口高關稅、進口零關稅」，恐導致貿易不對等，讓整體產業變成是最大輸家。示意圖／Ingimage

立法院財政委員會17日召開「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會。車輛工業同業公會副秘書長吳智魁表示，汽車產業主張優先調降貨物稅而非關稅，憂心最壞情況恐變成「出口高關稅、進口零關稅」，恐導致貿易不對等，讓整體產業變成是最大輸家。

財委會今上午邀請行政院經貿談判辦公室、財政部、經濟部官員及各界代表出席，針對美國主張零關稅下台灣應如何因應，而出席學者專家中也有汽車產業內的業者與勞工代表。

車輛工業同業公會副秘書長吳智魁指出，國內的汽車市場已是高度自由競爭，市場上已經有超過50個品牌、200款車型在販售流通，去年汽車關稅收入達450億元、貨物稅超過800億元，合計近1,300億元，未來美國輸台車輛享零關稅，會對本土產業造成很大的衝擊。

「汽車產業對人民、對國家貢獻不容忽視，政府心中字有一把尺。」吳智魁說，汽車產業主張優先調降貨物稅，不是關稅，國產車輛因為制度、環境無法降低成本時，最壞的情況就會變成「出口高關稅、進口零關稅」，未來可能是貿易商笑進場，消費者覺得自己撿到便宜，但產業卻是最大的輸家。

汽車零組件的進口關稅，他認為應該將國內無生產能力的零組件關稅降為零，來協助整體產業降低生產成本，提升國際競爭力，同時也呼籲政府，應爭取分階段調整稅率的緩衝期，不應貿然調降整車關稅。

另外，汽車產業的勞工代表、桃園市總工會副理事長劉勝銘也反問「難道汽車產業真的是扶不起的阿斗嗎？」他表示，汽車供應鏈從上游到下游預估創造約30萬個就業機會，平均年齡落在40至50歲，若汽車產業受到零關稅衝擊，首當其衝的就是這群中高齡勞工。他說，過去與政府溝通時，被官員反問「可以去台積電工作啊」，講得好像是跳槽了、對方就會收留，相關的技能都沒有協助輔導，批評政府的配套脫離現實情況。

關稅 貨物稅 立法院 汽車產業 國產車

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