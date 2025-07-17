台美關稅結果倒數計時 中經院長連賢明：維持15%-20%預測

美國對等關稅陸續公布，但對台灣最終稅率仍未攤牌，中經院院長連賢明之前估台灣稅率最終落在15%-20%，今日不改原本預測，維持15%-20%，他說，即使原本一開始高一點，但最終還是落這區間，因為如果超過，對美國物價會有很大影響。

至於何時公布，他說就算川普公布台灣的對等關稅，恐怕也不是「最終版本」，仍要繼續協商，台灣到現在沒公布，「應該可以比較樂觀一點點，但只是一點點」。

連賢明坦言，關稅勢必會對經濟造成衝擊，只是影響程度多寡，得看最後數字而定。

中經院今天發布2025年最新經濟預測，媒體詢問中經院長連賢明最早曾估台灣稅率約在15%-20%，最近川普又預告將對100多個較小國家課徵統一關稅，稅率「可能略高於10%」，其中是否涵蓋台灣。連賢明表示，川普說法一變再變，所以大家不用去預測結果，因為多數時候也猜不準。

他說，現在公布的稅率都不是真的，這是川普要迫使各國繼續談判手法，如果現在說好某個稅率，川普又覺得那個國家沒做好，又改了，「一切要等到川普覺得結束才是結束」。

連賢明表示，關稅及貿易談判是很複雜的事，必須經歷調查、聽證、國會等程序，因此以前貿易談判的時間都是以年計算，「沒有人用天來算」，而且很多都是各國多年堅持的政策，例如越南及中國大陸都說全部開放市場，但是最終不一定進得去；又如大家都說零關稅，但最後是不是這樣也一定，因此要真正談到最後做要很長，台灣與美國談21世紀貿易倡議，也花很多時間。

他認為，就算台灣的關稅稅率出爐，不見得是最終版本，各國都保持一樣作法，會繼續談判到8月1日，希望盡量壓低稅率。他判斷加拿大及墨西哥最後真正稅率都還會再調降。

從目前川普公布名單來看，連賢明認為，川普對等關稅政策目的是杜絕洗產地，他心目中的稅率大概就是20%-40%，採納基準是，如果是自己國家的稅率大約是20%，但如果涉及洗產地的轉運稅率就是40%。