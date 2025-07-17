漁工盟批勞動部「放生」遠洋漁工 籲納入勞基法、職災保險

美國有線電視新聞網（CNN）日前揭露台灣遠洋漁業涉及虐侍外籍漁工。外籍漁工人權保障聯盟今上午召開記者會，控訴勞動部長期「放生」遠洋漁工，籲勞動部將遠洋外籍漁工納入勞基法、職災保險，平等擁有我國勞工的最低勞動權益保障，也盼勞動部與農業部漁業署共同推動修法，強制遠洋漁船全面裝設Wi-Fi，並定期與漁工盟對話，一起提升漁工人權。

台灣超過2萬名遠洋外籍漁工，每月薪資僅約新台幣1.65萬元，撐起超過400億的遠洋漁業產值。然台灣遠洋漁業漁獲卻3度遭美國勞動部列入「強迫勞動製品清單」，CNN日前更報導台灣被譽為亞洲自由及人權的燈塔，卻屢傳出外籍漁工受虐、傷亡事故。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔指出，有別於近海漁業，遠洋漁工並不適用勞基法，也不像家事移工納入職業災害保險強制納保對象，但遠洋漁工就是在台籍漁船上工作，應被視為國境延伸，漁工盟主張廢除聘僱雙軌制，讓遠洋漁工納入勞基法、職災保險，平等、完整地獲得最基本勞工保障 。

施逸翔說，日前來訪的歐盟官員強調遠洋漁船應裝設Wi-Fi，但台灣政府至今僅以補助鼓勵漁船自願裝設，台灣允許可連續海上停留10個月不用靠港，等於漁工長達10個月無法向外求援，呼籲勞動部一起促成漁業署修法，強制要求遠洋漁船裝設Wi-Fi，保障漁工對外通訊權，從制度面降低強迫勞動風險。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華則批評，勞基法第三條明訂農、林、漁、牧業適用勞基法，且適用於一切的勞僱關係，作為勞權主管機關的勞動部，卻長期「放生」遠洋漁工，她呼籲勞動部應定期與民間團體對話，並組成跨部會漁工人權保障小組，在各地漁港設置漁工救援站，提供勞資爭議調解、安置、醫療、法扶資源等。

桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達指出，不論是勞動部還是漁業署，都未針對漁工在海上工作的實際狀況進行勞檢，調查都是等到船隻靠港後才展開，無從真正掌握海上工作的真實情況，CNN報導的漁工並非個案，而是冰山一角，因此強化海上勞檢，是保障漁工權益的當務之急。

綠色和平台北辦公室媒體與推廣經理陳瓊妤說，台灣遠洋漁船和跨國水產企業早就是全球列強，能力多大、責任就會有多大，呼籲政府加速立法，推動企業盡職調查，讓整個供應鏈杜絕強迫勞動和血汗勞工。

對此，勞動部回應，現行法令對於漁工勞動權益採分流管理，遠洋漁船至境外他國當地僱用，並於境外作業、境外解僱，結束作業後直接送返當地國的外籍船員，是由農業部依「遠洋漁業條例」授權訂定「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」予以保障遠洋漁工權益。

至於全面裝設Wi-Fi訴求，勞動部說，漁業署將持續以政策輔導逐步配置Wi-Fi或將衛星電話提供船員使用。勞動部也以LINE@移點通作為申訴機制，或海上遠距醫療諮詢服務，為傷病或有心理諮詢需求船員提供協助，並持續與漁業署合作推動相關事宜。