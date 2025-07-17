中經院估今年經濟成長率3.05% 專家示警：關稅恐成美國經濟新常態

中華經濟研究院今日發布2025年最新經濟預測，雖上半年經濟成長率達5.17%，下半年川普關稅呈現不確定，經濟成長率僅剩1.08%，全年經濟成長率3.05%，勉強「保三」，成長呈現上半年好，下半年保守的逐季下緩趨勢。

合作金庫金控首席經濟學家兼投顧董事長徐千婷則預警，即使美國政黨輪替，可能都會覺得對等關稅增加收入很好用，未來關稅恐成為美國經濟政策新常態，大家要對「關稅長期化」做好心理與實質上應對準備。

主計總處綜合統計處副處長吳佩璇認同「下半年經濟風險高的確存在」，對於上半年的拉貨潮，她舉疫情時2020年下半年到2022年上半年出口連續七季兩位數成長，但2022年第4季開始長達一年消化庫存，今年下半年經濟是否因此趨於保守，存在不確定性，但也不必悲觀，因為AI是台灣強項，第2季出口成長34.1%及財政部估7月出口成長介於15%-20%，都比主計總處5月預估好很多。

中經院指出，因應美國川普總統對等關稅緩衝期之備（囤）貨需求，與市場對AI相關運用強勁需求，帶動商品出口大幅攀升，台灣2025年上半年經濟成長表現超乎預期第1季成長率達5.48%、預估第2季約為4.84%，併計上半年成長率5.17%，但下半年隨著川普7月初以來陸續發布行政命令，已有20餘國收到通知函，預定8月1日實施，各國都認為仍有變數。在政策不確定性、匯率走勢與基期因素等考量下，台灣下半年成長趨於和緩，第3、4季成長率分別為1.52%、0.66%，逐季下緩至第4季低於1.0%，下半年平均成長率約1.08%，併計上半年全年成長率約為3.05%。

中經院估今年成長模式呈現「上熱下冷、全年內外持穩」情勢，內需貢獻2.10個百分點，其中民間消費貢獻0.77個百分點，國內投資則在基期、AI投資運用加持下，貢獻1.70個百分點，為內需主要支撐。外貿部分淨輸出揮別負貢獻，轉為正貢獻0.95個百分點。

中經院院長連賢明表示，關稅一定會對經濟衝擊，目前上半年非常好，下半年比較保守，下半年經濟成長雖放緩，提前拉貨可能削弱下半年的成長力道，但影響程度多少，有待觀察。另一方面，AI動能還是相當強烈，尤其台灣占了不錯的優勢，AI產業是全球景氣比較好的產業，希望下半年能夠繼續維持。

主計總處綜合統計處副處長吳佩璇表示，主計總處5月估今年經濟成長率3.10%，7月底會有第2季概估。但目前第二季出口成長34.1%優於5月預期，且AI是台灣強項，財政部估7月出口成長達15%-20%，都比5月預測好，加上立院才剛三讀通過的韌性特別條例尚未通過，特別條例有支持產業930億元，另外挹注勞健保，這些雖屬移轉支出，仍會間接有助經濟成長，另外1500億元國土韌性預算可納入政府投資與消費，也有助下半年經濟成長。

對於通膨走勢，中經院表示，由於台幣升值抵消進口通膨壓力，全年CPI（消費者物價指數）年增率約為1.89%，有望低於2%。其中食品價格（含外食）因天災與服務價格而有較明顯漲幅。

中經院預測，今年美元指數仍處弱勢，尤其根據美國聯準會點陣圖，下半年聯準會將降息2次，綜合考量下，新台幣兌美元匯率將從第1季的32.89元，升值至第4季的28.39元。

吳佩璇指出，下半年新台幣若升值1元，估影響下半年CPI年增率約下降0.1個百分點。