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台灣儲能市場估成長十倍 安永點出兩大加速關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

隨著再生能源發展加速，台灣邁向低碳社會的腳步也越來越快，但背後潛藏的電網穩定風險不容忽視。安永聯合會計師事務所指出，台灣具備「碳有價」政策與「RE100企業承諾」兩大推力，儲能投資將迎來爆發性成長，未來市場規模甚至有望十年內成長十倍，成為支撐能源轉型的核心動能。

安永財務管理諮詢副總馮熾煒強調，當太陽能與風電占比不斷拉高時，穩定電網成為一大挑戰。儲能系統（Battery Energy Storage Systems, BESS）因應而生，具備「儲電」與「再釋放」的能力，能有效調節發電波動，避免大規模跳電。今年4月西班牙與葡萄牙發生的六千萬人斷電危機，就是再生能源占比過高卻缺乏儲能配套的前車之鑑。

根據我國《2050淨零轉型電力系統與儲能行動計畫》，台灣的BESS裝置容量預計2025年達1.5GW，2030年將倍增至5.5GW。以目前儲能裝置約占再生能源裝置容量5%至10%來看，當再生能源裝置容量邁向20GW，就需配套1至2GW的儲能容量。

馮熾煒進一步指出，「5000」與「100」兩組數字，分別代表政府政策與企業承諾，正驅動台灣儲能市場全面啟動。

首先，政府於2020年實施「用電大戶條款」，要求契約容量5,000瓩以上的企業必須設置再生能源、儲能設備或購買綠電。加上2025年起即將徵收碳費，將使高用電、高碳排企業面臨更高的減碳壓力，不得不積極導入儲能設施。

其次，RE100倡議也扮演關鍵角色。全球超過400家企業加入該倡議，承諾在2050年前100%使用綠電。台灣已有多家高科技、生技與金融業者參與，供應鏈廠商也勢必要跟上腳步，間接推升儲能建置需求。

安永預估，2023年台灣儲能市場經濟規模約新台幣200億元，至2030年可能突破2,000億元，儲能成為能源轉型不可或缺的一環。

不過，馮熾煒也提醒，BESS屬於資本密集型產業，專案生命周期長達數十年，且需面對短期市場波動與複雜融資結構，建議企業可尋求專業財務顧問協助，透過專案融資規劃與風險控管，穩健投入儲能領域。

綠電 安永 再生能源

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