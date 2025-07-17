台電撥補被刪 卓揆：將透過各種方式強化國營事業體質
立法院上周三讀特別條例，刪除行政院版撥補台電相關條文。行政院長卓榮泰17日表示，未來會透過各種方式強化國營事業的體質，運用預算及各種方式來努力。
卓榮泰表示，政府多次為台電的財務結構做出種種努力，包括前年度追加預算、今年度總預算、此次特別條例，但在野黨一而再地以能源政策為由刪除。如果不能夠讓台電財務結構更健全、強化內部管理、加強安全裝備設施、強化電網安全韌性，對台電同仁真的是不公平。
卓榮泰強調，政府只是希望讓台電有健全財政，做合理的規劃，內部健全也能增加對員工的照顧，如果真的不行，國會還是執意要這麼做，政院未來還是會嘗試用各種方式強化包括台電在內的所有國營事業，包括體質上的增進及增強，在未來的預算上，透過各種方式，來努力，同時，現階段也請台電務必也要對安全裝備、措施提高警覺，才值得國人共同來支持。
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