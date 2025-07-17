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三大結構性優勢吸金入日股 市場獨特優勢：公司治理改革

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓日本基金績效。資料來源︰理柏資訊
富蘭克林坦伯頓日本基金績效。資料來源︰理柏資訊

日本7月20日參議院選舉時程將屆，隨著日本通膨攀升，尤其大米價格飆漲等生活成本攀揚，物價上漲對策成為本次選戰焦點，而這次選舉也將決定石破茂政權走向、驗證民意支持度。富蘭克林證券投顧表示，雖然短期日本國內政治情勢發展乃至美國關稅政策等外部不確定性可能牽動市場情緒，但公司治理改革、邁入通膨環境經濟正常化與評價低廉等日本三大結構性優勢才是持續吸引資金進駐日股的關鍵。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本公司治理改革已為日本企業追求的主流，同時也型塑日本市場重要的獨特優勢，東京證券交易所甚至採用點名批評的方式，敦促企業採取措施提升資本效率，未揭露或尚未計畫揭露提升企業價值與獲利能力行動計畫的企業，最終有可能面臨被迫下市或被降級至交易所較低板塊的風險。

團隊正見證日本企業的大幅改革，持續發現許多公司正透過買回庫藏股或增加配發股利以減少超額現金儲備、解除交叉持股、提高基本營業利潤並退出表現不佳的業務等，如此股東友善動作有助吸引資金回流日股。整體而言，日本股市報酬來源很大程度上是股東權益報酬率的結構性改善所挹注，這為全球投資組合提供了獨特、有助分散風險的回報來源。

鑑於企業改革帶來的股東價值改善及日益複雜的總體經濟背景，日本是一個適合選股投資人的市場，富蘭克林坦伯頓日本基金追求風格中立的選股策略，該策略旨在充分利用各種錯誤定價機會以為投資人創造長期回報，基金現階段加碼面向國內市場、受益於日本相對穩定國內經濟的企業，投資組合中以內需為導向的企業包含銀行、擁有定價權的市佔率成長型企業、受惠於國內資本支出週期的企業，而對於依賴海外需求的企業則進行嚴格篩選，出口業者通常涉足具有結構性成長的終端市場，例如半導體、電力基礎設施以及航空航太和國防領域，其中許多企業也正在擴增市佔率並積極進行公司治理改革。

富蘭克林坦伯頓日本基金短中長期績效優異，目前配置著重於包含消費，以及工業、金融、科技通訊共四大主題商機，經理團隊對於所持有的股票抱持高度信念，希望透過四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。

日本 富蘭克林

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