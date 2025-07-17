陳冲：國際貨幣將多極並立，台灣應謹慎選擇不要受傷

前閣揆、新世代基金會董事長陳冲上周應中美經濟合作策進會邀請，以「另一場中美兵推 貨幣戰爭3.0」進行專題演講，他明確指出，國際貨幣體系未來可能多極並立，台灣應觀察當中重要indicator（指標）的變化，並了解在哪些critical point（關鍵時刻）台灣恐受威脅甚至受傷，通盤考量後做出最好的選擇。

陳冲表示，在貨幣戰中，世界各國八仙過海各顯神通，美國透過堅守原油美元、SWIFT制裁、債務貨幣化等方式維持美元地位，他更強調，這當中須注意白宮經濟委員會主席米蘭提出的「百年債券」（century bond）策略，即必要時要求各國將手中持有的美債換成百年債券。

陳冲也明確警告，台灣央行外匯存底有80%為美債，若真的換成百年債券，恐是國家級巨大災難。中國人民銀行目前立場則以盡量推廣人民幣使用為要，包含增加與各國簽訂使用本幣交易、貨幣互換協議及推廣CIPS（人民幣跨境支付系統），其實美國近年管制晶片技術，多少也有防止CIPS技術升級的意味。

陳冲也認為，在國際貨幣多極化這段過程當中，勢必經過許多階段，而所謂多極，應不限於某種主權貨幣，也包括該貨幣境外或數位形式運作的型態。

陳冲指出，美國國債如今達到近37兆美元，可見美國近年印鈔數量之多，而與此同時美國聯準會資產負債表，也因大量購買美國公債而急遽膨脹。

陳冲感嘆地說，許多國家不是沒想挑戰美元霸權地位，分享印鈔的特權。接著陳冲舉日本和當年的廣場協議為例說，日本就是一例，在二戰後日漸發達，日圓蠢蠢欲動，沒想到1985年工業國聯手的廣場協議，造成日圓大幅升值，導致日本失落30年。

陳冲也觀察到，中國人民銀行一步一步建構並擴張自己的貨幣體系，2014年成立法定數位貨幣專門研究小組，2015年成立CIPS，2016年更是加入國際貨幣基金SDR（特別提款權），並試圖挑戰油元合約與沙烏地阿拉伯以人民幣交易石油，而後又申請了84項CBDC（央行數位貨幣）專利，與香港、泰國、阿聯酋展開mBridge計畫等。

對於中美的貨幣戰，陳冲比較，美國選擇具有優勢的穩定幣，而北京的主場優勢則是央行數位貨幣，搭配境外人民幣、CIPS、一帶一路等欲與各國發展「合縱」關係。現在的貨幣戰將包含一新元素「代理人戰爭」，這從香港於5月21日通過穩定幣條例並於5月30日刊憲一事可知，其實香港只是一個surrogate（代理人），北京在穩定幣競賽中派出香港，香港作為境外人民幣中心，目前已有1兆境外人民幣可以操作，而使用境外人民幣作為試驗，若發生任何事情也不會直接衝擊中國境內。

陳冲也引述SWIFT資料說明，2025年5月美元作為國際支付占比48.46%，與曾經的80%相去甚遠，亦可見「去美元化」不是一蹴可幾，而是漸進式的。而歐元作為國際支付占比漸漸提高，作為全球貨幣在貿易融資市場占比也是排名第二，其實相較中國，歐元對美元的威脅也不小。6月17日歐洲央行總裁拉加德演講時更直接講出現今已是全球歐元時刻（global euro moment），當中包含三個支柱：地緣經濟信譽、經濟韌性、法律與制度的完善，暗示全球只有歐元有此三特性，而歐元的機會已到來。