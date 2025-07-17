中經院估今年經濟成長3.05% 下半年經濟成長放緩

中經院今天公布最新經濟預測，因美國關稅政策不確定性仍高，估2025年經濟成長率為3.05%，勉強保3，但呈現「上熱下冷」。中經院院長連賢明認為，台灣對等關稅可以保持希望，最終結果應該還是在15%至20%之間。

中經院今天發布經濟預測，估2025年經濟成長率為3.05%。上半年因應美國總統川普對等關稅緩衝期的提前拉貨潮爆發，與市場對人工智慧（AI）的強勁需求，帶動商品出口大幅攀升，推升上半年表現超乎預期，經濟成長率達5.17%；下半年則因關稅政策發酵，不確定性仍高，平均成長率僅1.08%，第4季經濟成長率更只有0.66%。

中經院預測，今年全年商品與服務輸出成長率為13.74%。連賢明認為，雖然下半年經濟成長放緩，提前拉貨可能削弱下半年的成長力道，但影響程度多少，有待觀察。另一方面，AI動能還是相當強烈，尤其台灣占了不錯的優勢，AI產業是全球景氣比較好的產業，希望下半年能夠繼續維持。

通膨方面，中經院認為，由於新台幣升值，抵銷進口通膨壓力，2025年全年消費者物價上漲率（CPI）為1.89%，低於2%的通膨警戒線。

連賢明直言，大家都在關注美國何時公布台灣的對等關稅稅率，他認為「我們可以保持一點點希望」；但不可諱言，關稅勢必會對經濟造成衝擊，只是影響程度多寡，得視最後數字而定。

外界關注川普最新說法，預告將對100多個較小國家課徵統一關稅，稅率「可能略高於10%」，其中是否涵蓋台灣。連賢明表示，川普說法一變再變，先不去預測結果，因為多數時候也猜不準，等到結果出爐再說。

連賢明進一步指出，就算台灣的關稅稅率出爐，不見得是最終版本，各國都保持一樣作法，會繼續談判到8月1日，希望盡量壓低稅率。

連賢明補充，他維持原本看法，認為台灣最終稅率落在15%至20%之間，因為超過這區間，台灣產業與美國關係密切，對美國也會帶來通膨壓力。

另外，今年出口廠商在關稅威脅與新台幣升值兩大利空夾擊下，處境艱難，新台幣匯率走勢受到矚目。

中經院預測，今年美元指數仍處弱勢，尤其根據美國聯準會點陣圖，下半年聯準會將降息2次，綜合考量下，新台幣兌美元匯率將從第1季的32.89元，升值至第4季的28.39元。

展望2026年，中經院預測經濟成長率為2.48%，通膨率繼續放緩至1.85%。