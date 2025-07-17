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S&P 500現黃金交叉 法人看好美股十大天王

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

2025下半年伊始，S&P 500指數於7月1日迎來兩年多來首次「黃金交叉」，即50日移動均線上穿200日移動均線，為後續行情注入看漲動能。根據道瓊數據，自1928年以來，黃金交叉出現後一年內S&P 500有超過71%機率持續上漲，為美股後市增添信心。

統一投信表示，近期科技巨頭利多消息頻傳，顯示AI長期動能不變，統一FANG+ETF（00757）鎖定美國十大科技領袖，投資人可以透過投資00757，掌握美股科技巨頭的長期成長機會。

根據彭博GICS分類統計至7月14日，今年以來全球股票型ETF資金明顯流向科技類股，淨流入高達277億美元，占產業股票ETF總額的71%，穩居各產業之首，遠超排名第二的工業。

長期趨勢亦然，科技類股近一年、三年、五年資金淨流入分別高達401億、1,160億、1,638億美元，均領先其他產業，顯示科技板塊具備短中長期資金吸引力，成為ETF市場資金流向的主調。相較之下，能源、保健、原物料及非核心消費等多數產業呈現資金淨流出或淨流入金額較小。

隨著美股第2季財報公布期來臨，亞馬遜、Meta等科技巨擘增資AI技術與基礎設施建設，鞏固AI做為未來產業發展的核心戰略地位。輝達近期捷報頻傳，除了成為首家市值突破4兆美元的企業，與中國的晶片業務也將恢復，有利公司營運成長，這些正面發展均提振市場對科技板塊未來表現的樂觀預期。

00757的成分股不僅囊括了前述科技巨頭，更布局多元創新領域。包括串流影音領導者Netflix，資安防護龍頭CrowdStrike等。00757追蹤的FANG+指數匯集美股科技產業的十大天王級企業，讓投資人能夠透過一檔ETF，掌握美國科技巨頭的長期成長動能與投資機會。

統一投信提醒，因科技股波動較大，適合風險承受程度較高的投資人，建議可透過定期定額方式，攤平成本分散風險，以參與科技創新的長線多頭行情。

美股 ETF

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