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陳冲籲兵推納入多元面向 應關注全球貨幣戰風險與臺灣因應之道

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新世代金融基金會董事長陳冲。本報資料照片
新世代金融基金會董事長陳冲。本報資料照片

前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲近日指出，正在進行的十天九夜「漢光演習」仍停留在純軍事層面，實為可惜。他回顧曾於3月參與兵棋推演（TTX），主張演習不應僅限於軍事，還應涵蓋糧食、金融、能源、貿易、科技與網路等面向。他以「war game needs more chips」為題演講，指出「chips」象徵的是各種籌碼，代表多元戰略資源，而非單一維度。

他並提及6月台北一場有多國上將參與的台海防衛兵推遭媒體以「喃喃囈語」批評，凸顯若兵推只論軍事且設定不切實際劇本，將喪失整體戰略價值。相較之下，歐洲央行總裁拉加德當天在中國演講中，則以自由貿易觀點論及未來局勢，展現多元視角。

陳冲進一步指出，現代戰爭延伸至金融領域，全球正處於新一波貨幣戰爭的關鍵時刻。他回顧自布列敦森林體系確立美元為國際準備貨幣、1971年金本位崩解、1974年「石油美元」協議簽署以來，美國憑藉美元霸權大量發債與印鈔。近三位美國總統任內，美國國債暴增至近37兆美元，而聯準會資產負債表亦急速膨脹。

中國則透過推動人民幣數位化（CBDC）、推廣CIPS跨境支付系統、簽訂本幣交易協議，積極建構去美元化的貨幣體系。他強調，香港近期公布穩定幣法規，實為中國在穩定幣競賽中布下的代理人棋子。美國則以穩定幣反制，去年底提出「海湖莊園協議」欲以穩定幣吸納美債需求。川普更承諾若再執政將全力發展穩定幣，作為維繫美元地位的工具。

陳冲指出，2025年5月美元國際支付占比僅剩48.46%，不再是過去近八成的絕對優勢。歐元的崛起亦不容小覷，拉加德甚至提出當前是「全球歐元時刻（Global Euro Moment）」。他呼籲臺灣應密切關注貨幣戰關鍵指標與可能引爆點，慎思外匯配置，避免如若美債被要求換為百年債券等風險對台造成重大損傷。

最後他強調，國際貨幣體系將走向多極並立，臺灣更需具備全局觀與敏銳的戰略意識，在經濟、貨幣、地緣政治中取得最佳平衡。

陳冲 美國

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