摩根：兩大政策推力 助歐股成為今年備受投資人關注的市場

摩根投信指出，關稅、地緣政治、財政赤字、通貨膨脹等字眼在近日頻頻出現在眼前，代表市場變化愈來愈快，讓人更難捉摸。在這個情勢下，更應該關注基本面穩定、有持續推動力的市場，以期待相對穩定的報酬。

摩根指出，歐股受惠於兩大政策推力，成為今年備受投資人關注的市場。第一大政策推力是貨幣政策穩定經濟局勢。歐洲的通膨正在穩步下降，5月消費者物價指數（CPI）年增率成功降至1.9%，低於歐洲央行（ECB）的長期通膨目標2%，讓ECB能維持寬鬆貨幣政策，將短期利率下降至2%。

摩根表示，ECB政策有助於刺激經濟成長，且穩定通膨使ECB仍有降息的空間。隨著消費者信心逐漸改善，市場流動性充足，種種因素可能會推動歐股的表現。

至於第二大政策推力，則是歐洲財政政策可望推升經濟發展。摩根投信指出，在財政政策方面，歐洲政府的債務相對於國內生產毛額（GDP）的比例較低，僅87%，遠低於美國的128%，這顯示政府有更多的空間來實施支持經濟成長的政策。

摩根指出，隨著美國減少對歐洲盟友的支持，歐洲各國家可能需要增加預算。例如，德國3月放寬債務限制且大規模擴增國防支出等，都將對製造業和其他產業產生積極的影響。