櫃買中心舉辦台灣生技產業高峰論壇 7月24日與2025亞洲生技大展同步登場

櫃買中心(Taipei Exchange)將於「2025亞洲生技大展」期間與元大證券合作於7月24日及25日亞洲生技大展會場1館5樓(502及507會議室)，舉辦「臺灣生技產業高峰論壇」，展現櫃買中心支持臺灣生技產業的創新和研發，並見證臺灣生技產業的發展歷程與實力。

櫃買中心指出，生技醫療產業為櫃買市場市值第二大類股，僅次於半導體產業，為櫃買市場相當具有特色的產業，涵蓋製藥/新藥開發、食品生技、醫療器材及再生醫療等範圍，形成完整的生技產業聚落。

櫃買中心表示，這次在2025亞洲生技大展期間舉辦生技業法說會專場，邀請的對象包含專業生技投控公司晟德（4123）、各類醫療耗材研發製造廠商太醫（4126）、愛滋病新藥研發商中裕（4147）、醫藥品連鎖通路商大樹（6469）、聚焦再生醫療的新藥研發商長聖（6712）、中樞神經新藥研發商昱展新藥（6785）、智慧醫療解決方案提供商長佳智能（6841）等七家優質公司的經營團隊出席，向投資大眾說明公司營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展契機。櫃買中心期盼藉由這次法說會向投資人展現櫃買家族堅實的研發技術和未來營運規劃，透過經營團隊及投資人的面對面互動與溝通，增加資訊揭露透明度，進而提升企業價值。

櫃買中心亦將自2025年7月24日至27日在2025亞洲生技大展設置展區(攤位N905)，並將帶領兩家創櫃板公司共同參展，展出期間提供業務相關文宣品供民眾取閱，歡迎民眾蒞臨參觀。此外，展區亦有專人提供生技公司進入資本市場籌資相關資訊，以及申請登錄創櫃板等相關業務諮詢服務，更於7月24日下午2時30分於502會議室介紹創櫃板plus平台大聯盟之多元資源、免費輔導及媒合活動等機制，歡迎生技公司踴躍參加。

這次法人說明會歡迎所有對生技產業有興趣的投資人踴躍至元大證券網站報名，亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播(櫃買中心首頁>影音直播)，此外，為利未能即時參與活動之投資人也能了解公司營運狀況及布局，會後有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎投資人至櫃買中心網站（「首頁\最新訊息\櫃買影音」）查詢。