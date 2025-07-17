新光三越改選 吳東昇續任董座 吳昕陽接副董兼總經理

新光三越董事會昨日改選，吳火獅家族二代吳東昇以八比四，一票棄權，續任董事長，副董事長因日方婉拒角逐，最後由吳昕陽以七比六拿下，並由吳昕陽兼任總經理，泛新光集團成員表示，此屆將是第二代最後一次站在新光三越第一線，下一次將交棒給第三代成員。

力挺吳昕陽的台新金控董事長、新光三越董事吳東亮，則透過友人表達對董事長無法交棒給第三代相當遺憾，但對於吳昕陽升任副董兼總經理，則認為這是董事會對吳昕陽的專業表現予以肯定。

據了解，這次董事長選舉是由新光集團老二吳東賢兒子吳昕恩先提名吳東昇，董事林伯翰附議，董事吳東亮則提名吳昕陽，進行投票時，包括吳東進家族三票、吳東昇家族二票、吳東賢家族二票，以及日方三越伊勢丹一票，共計八票通過，吳昕陽獲得家族三票（包括吳東亮一票）及日方董事一票，日方董事則有一票棄權。

顯見在董事長選舉，新光集團老大吳東進喊出「吳火獅家族大團結」的策略奏效，順利保住董事長寶座。

不過在副董事長選舉則出現插曲，董事吳昕恩提名吳昕陽，董事林伯翰則依先前規畫，提名田中豊彥，不過日方在會議中表達，經過內部再三考量，即使選上也不會擔任副董，予以婉拒。在最後一刻，董事吳東進才提名新光金董事吳欣儒角逐。

而吳昕陽在這場董事會中，不僅角逐董事長、副董事長、總經理三項職務，最後擔任副董事長兼任總經理。

對於選舉結果，泛新光集團則表達結果圓滿，吳欣儒初入董事會，未來擔任董事的學習空間仍然很大，而新任董事會的當務之急，包括台南館開幕、台中館恢復營運，以及未來的ＩＰＯ（首次公開發行），希望大家各司其職，讓新光三越步上軌道。