聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越改選 吳東昇續任董座 吳昕陽接副董兼總經理

聯合報／ 記者陳佩嘉／台北報導
新光三越董事長吳東昇。 圖／聯合報系資料照片
新光三越董事長吳東昇。 圖／聯合報系資料照片

新光三越董事會昨日改選，吳火獅家族二代吳東昇以八比四，一票棄權，續任董事長，副董事長因日方婉拒角逐，最後由吳昕陽以七比六拿下，並由吳昕陽兼任總經理，泛新光集團成員表示，此屆將是第二代最後一次站在新光三越第一線，下一次將交棒給第三代成員。

力挺吳昕陽的台新金控董事長、新光三越董事吳東亮，則透過友人表達對董事長無法交棒給第三代相當遺憾，但對於吳昕陽升任副董兼總經理，則認為這是董事會對吳昕陽的專業表現予以肯定。

據了解，這次董事長選舉是由新光集團老二吳東賢兒子吳昕恩先提名吳東昇，董事林伯翰附議，董事吳東亮則提名吳昕陽，進行投票時，包括吳東進家族三票、吳東昇家族二票、吳東賢家族二票，以及日方三越伊勢丹一票，共計八票通過，吳昕陽獲得家族三票（包括吳東亮一票）及日方董事一票，日方董事則有一票棄權。

顯見在董事長選舉，新光集團老大吳東進喊出「吳火獅家族大團結」的策略奏效，順利保住董事長寶座。

不過在副董事長選舉則出現插曲，董事吳昕恩提名吳昕陽，董事林伯翰則依先前規畫，提名田中豊彥，不過日方在會議中表達，經過內部再三考量，即使選上也不會擔任副董，予以婉拒。在最後一刻，董事吳東進才提名新光金董事吳欣儒角逐。

而吳昕陽在這場董事會中，不僅角逐董事長、副董事長、總經理三項職務，最後擔任副董事長兼任總經理。

對於選舉結果，泛新光集團則表達結果圓滿，吳欣儒初入董事會，未來擔任董事的學習空間仍然很大，而新任董事會的當務之急，包括台南館開幕、台中館恢復營運，以及未來的ＩＰＯ（首次公開發行），希望大家各司其職，讓新光三越步上軌道。

新光集團 新光金 新光三越 吳欣儒 吳東進 吳東昇 吳東亮 吳昕陽 吳昕恩 台新金控

延伸閱讀

新光三越人事難產 IPO之路受阻

新光三越完成改選董監事 擇期再選董事長

台新金控董事長吳東亮：台新併新光強強聯手 合併之後會更好

吳東進揪團買新光三越股權 這一招...牽動新金控

相關新聞

台積電今法說 外資紛調高目標價逾1200元

台積電今日下午舉行法說會，美國對等關稅、匯率都對企業經營帶來不確定性，而台積電釋出的第三季業績展望，也將成為市場風向球。外資持續看多台積電，而野村、滙豐更趕在法說前夕發布報告，不約而同將台積電目標價調高到一二八○元，都維持「買進」評等。

新光三越改選 吳東昇續任董座 吳昕陽接副董兼總經理

新光三越董事會昨日改選，吳火獅家族二代吳東昇以八比四，一票棄權，續任董事長，副董事長因日方婉拒角逐，最後由吳昕陽以七比六拿下，並由吳昕陽兼任總經理，泛新光集團成員表示，此屆將是第二代最後一次站在新光三越第一線，下一次將交棒給第三代成員。

美關稅衝擊 1417人放無薪假

美國對等關稅「開獎」還沒論到台灣，但根據勞動部昨公布的最新減班休息數據，本期總計一七九家事業單位、三一九六名勞工實施。其...

經濟部：關稅衝擊傳產 最需要優先金融支援、擴大出口拓銷

因應美國對等關稅衝擊，經濟部密集與業界座談，發現業者希望政府優先金融支援、協助擴大出口拓銷，經濟部表示，短期應對將先穩定...

黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

美國總統川普對陸續寄出關稅信，比4月公布稅率有高有低，台灣還沒拿到答案，外貿協會董事長黃志芳表示，即使對台灣的對等關稅公...

盧秀燕出席三三會 交流國際經貿局勢拚經濟心法

台中市長盧秀燕今天受邀出席三三會7月例會表示，台中經濟雖繁榮，但台灣以出口導向產業為主，面臨「關稅戰」、「匯率戰」、「能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。