無薪假家數、人數增溫 受美國關稅影響有1,417人 占比44%

勞動部昨（16）日公布，本期截至7月中旬，實施減班休息（無薪假）企業共179家、3,196人，寫六個月以來新高，較前次統計則增加八家、318人。針對受美國關稅影響而實施無薪假企業共56家、1,417人，此次新增14家、181人。

值得注意的是，在實施無薪假的3,196人當中，因美國關稅實施無薪假人數為1,417人、占比達到44％。勞動部說明，主因關稅不確定性，製造業訂單不穩，因此放無薪假。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，無薪假增加主要在製造業，家數增加11家，人數增加338人。製造業之中，增加較多的是金屬機電工業，新增374人。

王金蓉表示，金屬機電工業這次增加的事業單位，人數規模都不大，只有兩家人數規模稍微多一點，這兩家都是做機械設備製造，皆因訂單減少，且之前也都曾經實施過。其中一家60幾人，大約實施一個月、月休三天；另外一家80幾人，實施兩個月，實施期間大約都是四天以下。

這期化學工業減少59人，主因有一家塑膠製品業者之前實施80人的無薪假，這次訂單回穩，所以終止實施。

王金蓉表示，企業回報受美國關稅影響而通報實施無薪假，本期有56家、1,417人，相較上一期增加了14家、181人。美國關稅現在仍具有高度不確定性，勞動部將密切觀察，也會請地方政府來審慎把關。

另外，以地區分類來看，本期無薪假179家、3,196人之中，實施無薪假人數最多的前三名地區依序為台中市31家、610人；桃園市17家、478人；彰化縣16家、458人。王金蓉解釋，無薪假跟地區性沒有關聯，因為每個縣市產業分布也不一定，但就比例來講一定是製造業居多。

至於現在出口都在拉貨潮，為何無薪假人數仍呈增加？王金蓉說，基本上還是以個別事業單位的經營情況而定，有些企業可能出現訂單不穩定的狀況，或有許多業者仍在觀望當中。