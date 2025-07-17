聽新聞
0:00 / 0:00

美關稅衝擊 1417人放無薪假

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

美國對等關稅「開獎」還沒論到台灣，但根據勞動部昨公布的最新減班休息數據，本期總計一七九家事業單位、三一九六名勞工實施。其中，受關稅影響實施的有五十六家、一四一七人，相較前期增加十四家、一八一人。勞動部官員說，因關稅仍高度不確定性，將持續密切關注。

勞動部表示，本期總計一七九家、三一九六人實施減班休息，較上期增加八家、三一八人。勞動部條平司副司長王金蓉說，主要增加人數仍落在製造業，其中以金屬機電工業為大宗，整體製造業實施減班休息二八四五人，金屬機電業就占二五○○人，約八成八。

王金蓉說，本期金屬機電業減班休息人數比上期增加三七四人，都屬小型廠商，其中兩家員工數比較多，分別為六十幾人、八十幾人，都是機械設備製造，實施原因都是訂單減少，但並未特別表達是跟美國關稅有關係。

此外，資訊電子工業微增廿三人，化學工業反減五十九人，原因是一家八十人的塑膠製品廠商訂單回穩，暫時不再實施減班。

王金蓉表示，本期因關稅衝擊實施減班休息的事業單位總計五十六家、一四一七人，比前期新增十四家、一八一人。因目前關稅仍具高度不確定性，勞動部將持續密切監測，並請地方政府把關。

她也強調減班休息並非「無薪假」，領月薪的全時勞工，每月工資不得低於最低工資二萬八五九○元，實施減班休息的事業單位，也必須繼續替員工投保勞、健保、提繳勞工退休金。

關稅 無薪假 川普

延伸閱讀

美越協議轉口稅率達40% 陸學者：沒顧及北京感受

對越南關稅降至20% 如何定義洗產地？川普：美越貿易協議大致敲定

黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

印尼與美關稅協議「低於東南亞國家」 印尼證實：非比尋常苦戰

相關新聞

台積電今法說 外資紛調高目標價逾1200元

台積電今日下午舉行法說會，美國對等關稅、匯率都對企業經營帶來不確定性，而台積電釋出的第三季業績展望，也將成為市場風向球。外資持續看多台積電，而野村、滙豐更趕在法說前夕發布報告，不約而同將台積電目標價調高到一二八○元，都維持「買進」評等。

新光三越改選 吳東昇續任董座 吳昕陽接副董兼總經理

新光三越董事會昨日改選，吳火獅家族二代吳東昇以八比四，一票棄權，續任董事長，副董事長因日方婉拒角逐，最後由吳昕陽以七比六拿下，並由吳昕陽兼任總經理，泛新光集團成員表示，此屆將是第二代最後一次站在新光三越第一線，下一次將交棒給第三代成員。

美關稅衝擊 1417人放無薪假

美國對等關稅「開獎」還沒論到台灣，但根據勞動部昨公布的最新減班休息數據，本期總計一七九家事業單位、三一九六名勞工實施。其...

經濟部：關稅衝擊傳產 最需要優先金融支援、擴大出口拓銷

因應美國對等關稅衝擊，經濟部密集與業界座談，發現業者希望政府優先金融支援、協助擴大出口拓銷，經濟部表示，短期應對將先穩定...

黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

美國總統川普對陸續寄出關稅信，比4月公布稅率有高有低，台灣還沒拿到答案，外貿協會董事長黃志芳表示，即使對台灣的對等關稅公...

盧秀燕出席三三會 交流國際經貿局勢拚經濟心法

台中市長盧秀燕今天受邀出席三三會7月例會表示，台中經濟雖繁榮，但台灣以出口導向產業為主，面臨「關稅戰」、「匯率戰」、「能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。