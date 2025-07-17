美關稅衝擊 1417人放無薪假

美國對等關稅「開獎」還沒論到台灣，但根據勞動部昨公布的最新減班休息數據，本期總計一七九家事業單位、三一九六名勞工實施。其中，受關稅影響實施的有五十六家、一四一七人，相較前期增加十四家、一八一人。勞動部官員說，因關稅仍高度不確定性，將持續密切關注。

勞動部表示，本期總計一七九家、三一九六人實施減班休息，較上期增加八家、三一八人。勞動部條平司副司長王金蓉說，主要增加人數仍落在製造業，其中以金屬機電工業為大宗，整體製造業實施減班休息二八四五人，金屬機電業就占二五○○人，約八成八。

王金蓉說，本期金屬機電業減班休息人數比上期增加三七四人，都屬小型廠商，其中兩家員工數比較多，分別為六十幾人、八十幾人，都是機械設備製造，實施原因都是訂單減少，但並未特別表達是跟美國關稅有關係。

此外，資訊電子工業微增廿三人，化學工業反減五十九人，原因是一家八十人的塑膠製品廠商訂單回穩，暫時不再實施減班。

王金蓉表示，本期因關稅衝擊實施減班休息的事業單位總計五十六家、一四一七人，比前期新增十四家、一八一人。因目前關稅仍具高度不確定性，勞動部將持續密切監測，並請地方政府把關。

她也強調減班休息並非「無薪假」，領月薪的全時勞工，每月工資不得低於最低工資二萬八五九○元，實施減班休息的事業單位，也必須繼續替員工投保勞、健保、提繳勞工退休金。