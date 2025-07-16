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美銀美林經理人調查：樂觀情緒攀升至五個月新高

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美銀美林經理人7月調查顯示，樂觀情緒持續升溫，經理人樂觀情緒指數自3.3攀升至4.3，達五個月新高。另外，全球貿易戰引發經濟衰退持續為最令人擔憂的尾端風險，預期美國對全球其他國家最終課徵的關稅稅率由上個月預估的12%上調至14%。

美銀美林經理人現金水位自4.2%下降至3.9%，因而觸發4%水準的「賣出」訊號。自2011年以來曾觸發賣出訊號的17次經驗顯示，美股S&P 500指數四周之後的報酬率中位數為-2%。

在總體經濟前景，預期全球經濟成長力道將減弱的經理人達淨31%，自4月的淨82%、5月的淨59%、6月的淨46%持續滑落；預期經濟將軟著陸的經理人由66%稍降至65%；預期經濟不會著陸的經理人由16%攀升至21%。

另外，經理人對於通貨膨脹的擔憂下滑，預期全球通膨將攀升的經理人由淨13%下滑至淨6%，81%的經理人預期美國聯準會（Fed）年底前將降息一、二次。在擁擠交易方面，「做空美元」首度成為最擁擠交易第一名。

在資產配置方面，全球股票的配置從上月的淨2%減碼回升至淨2%加碼。其中，美股配置由淨36%減碼上升為淨23%減碼，對於歐股配置則由淨34%加碼攀升至淨41%加碼，達四年來新高，對於日股配置由淨6%減碼下滑至淨9%減碼，對於新興股市的配置由淨28%加碼下滑至淨22%加碼。對於債券的配置比重則略微上升，由上個月的淨5%減碼轉為淨4%減碼。

富蘭克林投顧指出，下半年市場焦點將轉向減稅、鬆綁監管等利多，有望延續全球風險資產多頭行情。投資人宜抱持審慎樂觀的態度，以全方位、分散的投資組合應對，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券基金，廣納收益機會並防禦股市震盪。

美國聯準會

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