因應美關稅衝擊 經部助機械水五金等產業媒合買主

為協助業者因應美國關稅衝擊，經濟部表示，加強邀請全球買主來台洽談，下半年將協助受關稅衝擊較大的機械、金屬、水五金、手工具與扣件等產業媒合。同時，經濟部規劃今年下半年在美國設立台灣貿易投資中心，提供業者一站式投資服務。

立法院財政委員會明天舉辦「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，邀請財政部、經濟部等相關部會出席。

根據經濟部今天提交的書面報告顯示，台灣與美國迄今持續談判中，依據美國總統川普7月7日簽署的行政命令，台灣8月1日前仍適用10%關稅稅率。

經濟部指出，將秉持維護國家及產業利益等原則，致力促進台美貿易平衡，優化雙方經貿體系，創造台美未來經貿及科技的多元夥伴關係。

為協助業者因應關稅衝擊，行政院提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」。經濟部表示，將投入新台幣460億元，提供廠商包括外銷貸款優惠保證、中小微企業周轉性支出或購置機器設備貸款利息補貼等營運所需資金，協助企業在海外新設展示中心、發貨倉庫並支持企業投入研發轉型、設備汰舊換新等措施。

此外，經濟部推出「全球商機鏈結總動員」計畫，加強邀請全球買主來台媒合洽談，並延續今年4月「TAIWAN SELECT 全球搶單大會」的成功經驗，下半年安排受關稅衝擊較大的機械、金屬、水五金、手工具與扣件等產業聚落業者，精準媒合潛在買主。

為協助廠商布局全球，經濟部表示，持續帶領台商開拓全球市場，並聚焦中東歐、日本、美國、菲律賓等貿易夥伴，目前已在捷克、日本設立「台灣貿易投資中心」，也規劃今年下半年在美國設立據點，提供業者一站式投資服務。

經濟部強調，持續關注美國關稅政策等國際經貿情勢變，聆聽各行各業需求與挑戰，政府的應對政策更貼合、有效率，全力讓經濟穩定、產業安心打拚。