經濟部：關稅衝擊傳產 最需要優先金融支援、擴大出口拓銷

因應美國對等關稅衝擊，經濟部密集與業界座談，發現業者希望政府優先金融支援、協助擴大出口拓銷，經濟部表示，短期應對將先穩定市場信心與強化產業韌性，中長期調整則是協助產業升級與深化經貿布局。

財委會17日召開「台美政府對等關稅協商我國政府因應對策」公聽會，出席機關代表有行政院、國安會、行政院經貿談判辦公室、國發會、經濟部、農業部、衛福部、財政部，以及勞動部。

經濟部指出，我國與美國迄今持續談判中，依據美國川普總統7月7日簽署的行政命令，我國8月1日前仍適用10％的關稅稅率。根據經濟部書面報告，談判將秉持維護國家及產業利益等原則，致力促進台美貿易平衡，優化雙方經貿體系，創造台美未來經貿及科技的多元夥伴關係。

經濟部表示，美國宣布對等關稅以來，經濟部密集與業界座談，走訪影響較深的傳產聚落，廣納業界心聲及需求，業者多盼政府優先就金融支援、擴大出口拓銷等需求給予協助。

經濟部提出的短期應對內容，包括：出口供應鏈支持、爭取海外訂單、海外布局服務。行政院的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」中，經濟部將投460億元，提供廠商包括外銷貸款優惠保證、中小微企業周轉性支出或購置機器設備貸款利息補貼等營運所需資金；協助企業在海外新設展示中心、發貨倉庫；並支持企業投入研發轉型、設備汰舊換新等措施。

爭取海外訂單方面，經濟部推出「全球商機鏈結總動員」計畫 ，加強邀請全球買主來台媒合洽談，並延續今年4月「TAIWAN SELECT全球搶單大會」經驗，下半年安排受關稅衝擊較大的機械、金屬、水五金、手工具與扣件等產業聚落業者，媒合潛在買主。

海外布局方面，設置專人專線專網窗口，提供受影響企業相關諮詢。另針對有意在海外重新布局的台商，例如轉移至美國設廠，或思考部分製程移往如東南亞及印度，提供目標市場的相關資訊及觀察，以及協助尋找合作夥伴等服務。