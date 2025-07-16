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財劃法衝擊！明年科技預算僅成長0.4% 「這兩項」計畫預算逾百億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

國科會16日召開委員會議，國科會提報「115年度政府科技預算先期規劃」案，規畫2026年科技預算為1,601億元，較2025年微幅成長，主要是受限於財劃法修正後，行政院預算受到限制，因此科技預算由國科會原預期1,800億元減少近200億元，國科會將依審議結果陳報請行政院同意。

國科會主委吳誠文坦言，「必須以有限資源落實科技發展布局」。依國科會規畫，除了支持基礎學術研究之外，科技預算將持續推動重大科技政策，國科會科技辦公室執行秘書張振豪表示，明年晶創台灣方案投入211億元、淨零科技102.7億元。

2025年度一般科技發展計畫經費編列1,595億元（不包含國防科技與特種基金），創新高，若2026年科技預算最終編列數1,601億元，雖將再刷新高，但僅微幅成長約0.4%。

吳誠文表示，2026年因財劃法影響，致使總體科技預算規模近無成長，很遺憾仍比原期望的1,800億元少。他表示，科技是台灣經濟發展動力，昨日會議上包括民間委員在內，都期盼提高科技預算，他希望未來有機會，經過行政院跟立法院協調努力，讓立法院可以瞭解，政府編列預算是要維持國家競爭力，才能創造更好的經濟表現。

張振豪表示，2026年度科技預算聚焦五大信賴產業，包括半導體、AI、次世代通訊、安控與軍工，並將台灣半導體的優勢結合AI發展延伸至在宅醫療、多元綠能、強化資安及智慧機器人等新興應用領域，透過跨部會整合與預算引導，加速科技成果落地應用。

張振豪指出，昨日審議結果的2026年科技預算建議數為1,601億元，較大型方案包含次世代通訊43.9億元、大南方計畫22.3億元、智慧機器人方案22.9億元、淨零102.7億元，以及晶創計畫211.9億元等。

因明年科技預算已明顯限縮，吳誠文說，若明年預算因受到財政收支劃分法的影響，造成中央、地方不太平衡的預算配置，導致政府在支持科技產業、協助百工百業發展時，難度有所提高，這絕非國人所樂見，呼籲立法院與行政院好好溝通，讓事情能往好的方向發展。

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