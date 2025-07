黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

美國總統川普對陸續寄出關稅信,比4月公布稅率有高有低,台灣還沒拿到答案,外貿協會董事長黃志芳表示,即使對台灣的對等關稅公布了,也不會是最終版,美國最終目的是要讓廠商赴美設廠製造,為達目的,川普會以動態調整關稅稅率,以達目的。

黃志芳16日出席2025全球台商經濟論壇,演講「突圍關稅風雲:台商布局亞洲市場新策略」,他說,我國過去50年的經濟成功是建立在出口導向的經濟上,但出口導向的經濟在美國川普2.0時代,是一嚴峻挑戰。

財政部日前公布對美國出口統計,上半年累計出口值2832.6億美元,創下歷史新高紀錄,且6月、第2季、上半年同步創高的紀錄,相當罕見。黃志芳表示,上半年台灣對美國出超551億美元,看到這個數字,應該要感到憂心才對,因為「你對美國的順差愈大,川普愈是要對付你」,與過去思惟完全不同,對台灣企業而言,現在面臨前所未有的大變局。

黃志芳建議台商,現在已不宜再用過去全球化的思惟,來判斷未來的事情,否則會很麻煩,過去全球化的時代,單純拚命接單,單愈多、賺的錢就愈多,但現在卻有不確定的關稅因素干擾,恐怕單接越多會虧越多。

黃志芳認為,就算未來1個月美國宣布了對台灣的對等關稅稅率,也不會是最終版本,關稅在未來幾年,一定會上上下下,透過各種調整手段,把製造業拉回美國。

「他的最終目的是要大家去美國製造,一定要記住他的這個重點」,黃志芳指出,川普會為了達成這個目的而動態調整關稅,因此不要認為對等關稅稅率宣布了就是定案,他可以大幅拉高巴西稅率,也可以大降印尼稅率,川普以後還是會這樣做。匯率難以預測走向,而關稅則變來變去,他預測未來十年可能都是如此。

不過,黃志說,台商有特有的適應力與爆發力,川普2.0時代也許令人惶恐,不知如何適應,但台商企業在全世界扮演的角色,其實獨有優勢,屬於台商獨有的韌性,其實沒有什麼好怕的,他以美國總統羅斯福在國家快崩潰(美國大蕭條)時曾經說過鼓勵美國人民的名言「The only thing we have to fear is fear itself.」,來鼓勵台商企業。