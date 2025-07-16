黃志芳：川普動態調整關稅 未來幾年一定上上下下

美國總統川普對陸續寄出關稅信，比4月公布稅率有高有低，台灣還沒拿到答案，外貿協會董事長黃志芳表示，即使對台灣的對等關稅公布了，也不會是最終版，美國最終目的是要讓廠商赴美設廠製造，為達目的，川普會以動態調整關稅稅率，以達目的。

黃志芳16日出席2025全球台商經濟論壇，演講「突圍關稅風雲：台商布局亞洲市場新策略」，他說，我國過去50年的經濟成功是建立在出口導向的經濟上，但出口導向的經濟在美國川普2.0時代，是一嚴峻挑戰。

財政部日前公布對美國出口統計，上半年累計出口值2832.6億美元，創下歷史新高紀錄，且6月、第2季、上半年同步創高的紀錄，相當罕見。黃志芳表示，上半年台灣對美國出超551億美元，看到這個數字，應該要感到憂心才對，因為「你對美國的順差愈大，川普愈是要對付你」，與過去思惟完全不同，對台灣企業而言，現在面臨前所未有的大變局。

黃志芳建議台商，現在已不宜再用過去全球化的思惟，來判斷未來的事情，否則會很麻煩，過去全球化的時代，單純拚命接單，單愈多、賺的錢就愈多，但現在卻有不確定的關稅因素干擾，恐怕單接越多會虧越多。

黃志芳認為，就算未來1個月美國宣布了對台灣的對等關稅稅率，也不會是最終版本，關稅在未來幾年，一定會上上下下，透過各種調整手段，把製造業拉回美國。

「他的最終目的是要大家去美國製造，一定要記住他的這個重點」，黃志芳指出，川普會為了達成這個目的而動態調整關稅，因此不要認為對等關稅稅率宣布了就是定案，他可以大幅拉高巴西稅率，也可以大降印尼稅率，川普以後還是會這樣做。匯率難以預測走向，而關稅則變來變去，他預測未來十年可能都是如此。

不過，黃志說，台商有特有的適應力與爆發力，川普2.0時代也許令人惶恐，不知如何適應，但台商企業在全世界扮演的角色，其實獨有優勢，屬於台商獨有的韌性，其實沒有什麼好怕的，他以美國總統羅斯福在國家快崩潰（美國大蕭條）時曾經說過鼓勵美國人民的名言「The only thing we have to fear is fear itself.」，來鼓勵台商企業。