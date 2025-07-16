盧秀燕出席三三會 交流國際經貿局勢拚經濟心法

台中市長盧秀燕今天受邀出席三三會7月例會表示，台中經濟雖繁榮，但台灣以出口導向產業為主，面臨「關稅戰」、「匯率戰」、「能源危機」等國際經貿危機困境。

台中市政府發布新聞稿說明，「中華民國三三企業交流會」今天舉行7月例會，盧秀燕受邀專題演講，以「台中繁榮模式 拚經濟心法」為題進行分享，吸引逾140名會員到場聆聽交流，場面熱絡。

盧秀燕在會中介紹台中經濟繁榮的優勢，包含9大產業重鎮所在、產業多元發展、天然資源充沛、優質人才等，接著切入當前國際經貿挑戰議題，包括關稅、匯率、能源等困境，強調輕政治、重民生，與企業同舟共濟的夥伴精神，才是拚經濟的不二法門。

盧秀燕認為，台中經濟雖繁榮，但台灣以出口導向產業為主，面臨「關稅戰」、「匯率戰」、「能源危機」3大國際經貿危機困境，正陷入生死存亡的關鍵時刻。理想的美國關稅稅率應在10%、匯率升值則不宜超過5%，而且關稅與匯率不能同時衝擊，否則將重創產業，更強調當前局勢下，政府要積極談判、也應積極溝通提供腹案，安定人民和企業。

對於會中有企業代表提問「普發1萬元」看法時，盧秀燕回應說，不用因為普發新台幣1萬元是反對黨提的，政府就先豎起寒毛，政府應該先問民眾「大家想不想發這1萬塊？」也不用去設想民眾是要去買冰箱還是買遙控飛機，只要跟民眾對話就好，做民眾想做的事情，這就是「聆聽民意」，這就是「專業」。

盧秀燕強調，政府做事不難，政府的能力也不會不夠，但是「同理心態度」很重要。