按新財劃法編列 國科會擬下調明年科技預算至1601億

國科會主委吳誠文今天表示，目前規劃115年科技預算新台幣1601億元，聚焦五大信賴產業，此預算建議數雖較前一年度編列數微幅成長，但很遺憾仍比原期望的1800億元少，主因財劃法修正後，行政院預算受很大限制。

國家科學及技術委員會今天下午召開委員會議，由國科會提報「115年度政府科技預算先期規劃」聚焦五大信賴產業。

114年度科技發展計畫經費編列1595億元（不包含國防科技與特種基金），創歷史新高，根據國科會今天提案，若115年最終編列數達1601億元，將刷新科技預算單一年度紀錄，微幅成長約0.4%。

國科會主委吳誠文在會後說明記者會表示，今天各委員都支持科技預算成長，但他對於沒辦法按照原來希望的1800億元進行編列建議，深感遺憾，「這原因大家也都知道」，行政院預算受到很大的限制，希望未來有機會，經過行政院跟立法院協調努力，讓立法院可以瞭解，台灣現在經濟發展狀況良好，在此狀況之下，政府編列預算是要維持國家競爭力，台灣不可高枕無憂、原地踏步，才能創造更好的經濟表現。

吳誠文指出，財劃法修正後，地方政府收入增加，希望地方未來能配合中央施政規劃，一同創造更大的內需市場，實現「均衡台灣」的國政願景，透過科技業協助各行各業發展，以及堅強的供應鏈國家隊，促成台灣創新應用系統產業，除符合台灣人民自身需求，也協助百工百業發展得更好，並開拓民主供應鏈市場，形成正向循環，讓台灣的GDP快速成長，塑造國家經濟繁榮。

他直言，科技預算增加所促成的加乘作用，「難道不如2350萬人每個人發1萬塊嗎，大家想一想看」。

吳誠文表示，如果明年預算因受到財政收支劃分法的影響，造成中央、地方不太平衡的預算配置，導致政府在支持科技產業、協助百工百業發展時，難度有所提高，這絕非國人所樂見，呼籲立法院與行政院好好溝通，讓事情能往好的方向發展。

國科會科技辦公室執行秘書張振豪說明，115年度科技預算聚焦五大信賴產業，包括半導體、AI、次世代通訊、安控與軍工，並將台灣半導體的優勢結合AI發展延伸至在宅醫療、多元綠能、強化資安及智慧機器人等新興應用領域，透過跨部會整合與預算引導，加速科技成果落地應用。

張振豪指出，今天審議結果的115年科技預算建議數為1601億元，較大型方案包含次世代通訊43.9億元、大南方計畫22.3億元、智慧機器人22.9億元、淨零102.7億元，以及晶創計畫211.9億元。

吳誠文表示，115年度政府科技計畫先期作業，經這次委員會議審議同意匡列一般科技預算1601億元，國科會將依審議結果陳報請行政院同意，並強調科技預算是全政府的戰略性投資，期望未來科技預算維持穩定成長，國科會將攜手產官學界，共同實現「行行有智慧、人人用AI」願景，打造台灣成為人工智慧之島。