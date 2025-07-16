開發商籲務實看3-3併網時程 憂風場規模無上限增風險

離岸風電區塊開發3-3期選商草案預計今年出爐，開發商指出，1GW風場從簽署行政契約到併網約需5、6年，呼籲主管機關不應鼓勵風場承諾提早併網，否則可能面臨做不到又得展延的「空白支票」風險，反而衝擊政府綠電目標。

開發商也建議，應維持單一風場容量上限如1GW，而非無上限，參與者越多風險越可控。

離岸風電區塊開發3-3期選商機制擬針對提早併網者祭出額外獎勵，根據能源署初步規劃，訂出併網時間後，假使廠商能提早併網，則可取得更高底價，透過確保現金流改善融資條件，揮別過去零元競標底價窘狀。

按經濟部原先計畫，3-3期風場應在2030、2031年併網，但開發商多認為2032年是比較務實時程。

風電業者指出，具有經濟規模案子約1GW，從拿到標案到全數併網需5、6年，要經歷規劃設計、製造、海上施工等3個時期。首先，規劃設計階段需至少2年，包含鑽探調查，且又受限半年天氣窗。

業者進一步說明，製造階段需1年半到2年，最花時間的是水下基礎的製造，由於材料是鋼製且需焊接，仰賴人工技術，但也非增加人員就可加速，因製造端的廠房、空間、土地空間皆有限。最後，海上施工期至少1年半到2年，包括水下基礎、風機各約1年，機具龐大又是海上施工，快不得，否則徒增施工風險。

業者認為，主管機關應務實考量，讓真正有履約能力開發商推動風場，不應鼓勵開發商能提早併網的空白支票，否則可能會面臨先承諾、發現做不完要展延問題，反而增加較大風險，也衝擊台灣能源轉型目標。

另一方面，經濟部先前拋出不設定單一風場、開發總量上限規劃，但仍待選商草案出爐才會確定細節。

不具名開發商分析，回看3-2期500MW風場不具經濟規模，確實應調整容量規則，從歐洲經驗來看，1GW是相對合適規模，但若完全無上限，「1、2家拿走全部」，一旦某一家總部策略變動，影響的是整體3-3狀況，不僅拖慢綠電目標，也因他們談判能力太大，可能進一步箝制政府，換言之，如能有越多家參與，風險會更加可控。

對於3-3期不再零元競標，一名開發商財務主管指出，這是讓融資順利的重要支持因子，可在制度上協助專案有保底價格，降低與銀行團融資困難度，就如3-1期國家融資保證和台電開口合約，也是在健全融資保險機制，可見政府有正視先前零元底價所造成問題。