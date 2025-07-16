公會版綠電媒合平台啟用 加速台灣再生能源發展

中華民國再生能源商業同業公會16日舉辦「綠電媒合平台啟用儀式暨再生能源研討會」，邀請產官學界貴賓共襄盛舉，見證全國第一個公會版的「綠電媒合平台」啟用儀式，並邀請RE100國際倡議組織主席Sam Kimmins透過線上演說，分享「RE100與24/7全時綠電實踐趨勢」，呼應全球企業永續目標與我國能源轉型及政策接軌。

再生能源公會理事長胡惠森致詞表示，面對全球淨零及RE100的目標壓力，台灣綠電需求快速成長，預計2030年綠電轉供需求將高達400億度。最新三讀通過的《電業法》修正案，一大重點擬將成立「電力交易所」，藉以活絡再生能源次級交易市場。在此之前，透過公會建置的「綠電媒合平台」，就是要讓企業快速買得到綠電、發售電業者賣得出綠電。目前售電業已經有106家，歡迎所有需要綠電的企業上網登記採購或電洽公會秘書處詢問（https://www.trearoc.org.tw/xcmatch?xsmsid=0O275349087480524322）。

「綠電媒合平台」的啟用儀式，由再生能源公會理事長胡惠森偕經濟部能源署夏峪泉組長、標準檢驗局黃志文組長及國內用電主力企業所屬的三大公會代表，中華民國全國商業總會理事長許舒博、中華民國全國工業總會副理事長陳進財、台灣區電機電子工業同業公會秘書長林全能等人，共同見證啟動儀式，讓台灣未來再生能源電力市場發展及企業擴大使用綠電有平台可以服務。

國際氣候組織能源總監及RE100國際倡議組織主席Sam Kimmins也透過線上方式發表演講，分享「RE100與24/7全時綠電實踐趨勢」。他表示，截至2024年底，已有36家台灣企業加入RE100倡議，承諾2050年前100%使用再生能源。未來15到20年，再生能源至關重要，企業需要大量的再生能源，規模化的投資再生能源才能有效降低成本。

隨著微軟和Google等知名企業進一步承諾在2030年實現「全天候無碳能源」（CFE 24/7），代表企業減碳的新趨勢，將確保每小時的電力消耗都與零碳能源匹配，從傳統再生能源目標，轉向每小時實時採購清潔能源的新變革，企業面臨越來越大的永續發展壓力。

研討會上，邀請經濟部能源署針對《電業法》修正進行解說，闡述法規修訂方向與對綠電市場的潛在影響；台灣經濟研究院研究一所所長陳彥豪發表專題演講，深入剖析推動全天候綠電供應機制的政策與產業效益；中美晶行銷副總暨續興公司總經理陳蓓怡也分享綠電實務履行與交易經驗，展示企業導入再生能源的實務模式與挑戰；並邀請永豐金控及高雄銀行信託業務處分享買賣綠電需求及綠電信託服務等，內容精采充實。