7月美銀美林經理人調查報告：樂觀情緒攀升至五個月新高

根據彭博資訊等外電新聞援引，7月美銀美林經理人調查報告顯示，投資者樂觀情緒持續升溫，美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數自3.3攀升至4.3，達五個月新高水準，經理人現金水位自4.2%下降至3.9%，因而觸發4%水準的「賣出」訊號，自2011年以來曾觸發賣出訊號的17次經驗顯示，美股S&P 500指數四周之後的報酬率中位數為-2%。

就總體經濟前景而言，有淨31%的受訪者預期全球經濟成長力道將減弱，自4月的淨82%與五六月的淨59%、淨46%下滑，預期經濟將軟著陸的經理人由66%稍降至65%，但預期經濟不會著陸的經理人由16％攀升至21%。對於通膨的擔憂有所下滑，預期全球通膨將會攀升的經理人由淨13%下滑至淨6%，81%的經理人預期聯準會年底前將有1~2次的降息機會，此外有42%的經理人認為AI已開始發揮提升生產力的效用、21%的經理人則是認為明年才會發生。

在資產配置方面，全球股票的配置從6月的淨2%減碼回升至淨2%加碼，對比經理人的樂觀情緒，對股票的加碼配置反而顯得溫和，其中美股配置由淨36%減碼上升為淨23%減碼，對於歐股配置則由淨34%加碼攀升至淨41%加碼，達四年來新高水準，對於日股配置由淨6%減碼下滑至淨9%減碼，對於新興股市的配置由淨28%加碼下滑至淨22%加碼。對於債券的配置比重則略微上升，由上個月的淨5%減碼轉為淨4%減碼。

在其他調查方面，全球貿易戰引發經濟衰退持續為最令人擔憂的三大尾端風險之首，預期美國對全球其他國家最終課徵的關稅稅率由6月預估的12%上調至14%，而通膨阻礙聯準會降息則為尾端風險第二名，在擁擠交易方面，「做空美元」首度成為最擁擠交易第一名。

富蘭克林證券投顧表示，美國對等關稅2.0陸續揭曉，部分國家區域甚至將被課徵更高稅率，然而金融市場表現相對淡定，因為普遍預期此為川普習慣採取的談判手法，最終仍有轉圜空間，因此也帶動經理人的樂觀情緒升溫。整體而言，關稅議題最終能有合理解決仍為基本情境，下半年市場焦點將轉向減稅、鬆綁監管等利多，評估有望延續全球風險性資產多頭行情。

富蘭克林證券投顧建議投資人抱持審慎樂觀的態度，以全方位、分散的投資組合應對，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，廣納收益機會並防禦股市震盪。股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金、日本及印度股票型基金，納入日圓避險、澳幣避險及歐元資產，並以5%~10%配置黃金產業型基金，提高投組多樣性。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓表示，儘管關稅前景難預測且具風險，相信產業中領導者將最有能力能因應關稅變化作調整，現階段股市表現集中程度改善，反映企業獲利成長與較為溫和的報酬前景，這使收益在總報酬中所扮演的角色更顯重要。團隊目前對股、債及利率風險看法均衡，聯準會利率仍具不確定性，不過看好企業仍有能力創造獲利成長，債市震盪中擇機獲利了結轉向有評價面優勢的機構MBS。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，大多數科技都是在過去50年裡出現，依循著「摩爾定律」，每隔18個月至2年，半導體價格就會降低一半，而功能則增加一倍，因此出現4倍的自然加速複合效益，為過去50年科技領域發生的一切提供動力。「AI模型改進速度甚至遠快於摩爾定律，若這繼續發展下去，我們將看到AI最終會將數位化推向無所不在。我們正處於AI發展的早期階段，這是一個令人興奮的時刻，我們鼓勵投資人進行長遠思考並適當配置，藉此從即將發生的AI發展中受益。」

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊資深董事總經理暨富蘭克林坦伯頓印度基金經理人蘇庫瑪．拉加(Sukumar Rajah)表示，印度通膨正顯示出放緩跡象，印度央行今年已三次下調基準利率，較低的利率水準可能成為改善市場情緒的催化劑，尤其是在企業投資和消費者支出領域。由此帶來的流動性和利潤率的改善將對印度股市構成支撐。「我們認為政策放鬆將有助於提振國內經濟成長，這將為全球經濟成長放緩或印度以外地區政治不確定性提供一定緩衝。」

富蘭克林坦伯頓公司債基金)經理人葛倫‧華勒表示，雖然面對經濟風險利差有所擴大，違約狀況仍僅溫和增加，因為整體非投資級債企業的資產負債表良好，槓桿比相較於過去一季下滑，且低於歷史平均，企業獲利展望仍屬中性偏有利，預期企業能經受接下來的債務到期並能取得再融資機會，個別機會將持續成為驅動績效表現的最重要因素，聚焦於精選持債。