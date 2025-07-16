新興市場債三優勢領風騷 收益水準優於近五年平均表現

美國總統川普陸續「開獎」公布各國關稅通知函，引發國際高度關注，經濟不確定性仍然存在，美元因川普默許弱勢美元政策、聯準會降息趨勢、海外投資人避險等原因持續走弱，促使2025年以來新興債表現具優勢，顯著吸引資金流入，被視為分散美國市場風險的另一選擇，未來動能可期。國泰投信表示，國泰新興投等債（00726B）除息日為7月28日，最後申購日為7月25日。

國泰新興投等債基金經理人江宇騰表示，回顧今年以來債券相關指數報酬表現，新興市場債為4.94%，較美國非投資等級公司債4.57%、美國公司債4.17%、美國公債3.79%為高，主因有天時、地利、人和的三大優勢。天時方面為「聯準會重啟降息」，市場預期聯準會有望在今年9月進一步降息，年底前預期共降息2碼，為債市創造有利的氛圍。

江宇騰說明，地利方面則是「美元走弱」，美元強弱勢通常會相當程度影響新興市場，當美元強勢時，國際資金回流美國，反之則流向新興市場，並為其帶來正向報酬，新興市場債券基金被視為分散美國市場風險的潛在選擇，因此，2025年 5月28日至6月25日吸引顯著資金流入，創下2023年2月以來的最高紀錄，短期只要未出現來自政治事件的重大負面衝擊，預期資金流入的正向動能將可望延續。

此外，新興市場債的人和因素為「體質穩健，收益具吸引力」，江宇騰表示，新興市場經濟成長率預期將優於成熟市場，根據IMF資料，預估2025年全球實質GDP成長率達2.8%，其中成熟市場為1.4%，新興市場則達3.7%。長期而言，新興市場國家的外匯存底逐年增加，代表其財務體質趨好轉，違約的風險也就相對變低。另一方面，隨著聯準會有機會於下半年重啟降息，吸引資金流往新興市場，有利新興市場貨幣升值，償還外債的成本可望下降。

江宇騰指出，國泰新興投等債追蹤彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債（中國大陸除外）指數，以全球美元計價的新興市場主權及公司債為母體，篩選五年以上、指數信評屬於投資等級、票面利率不低於5.5%、在外流通不低於5億美元的債券，收益分配方式採季配息機制。觀察債券信用評級，截至6月30日，以BBB級占比達68.64%為主，其次為AA級19.87%、A級9.55%，主要持債發行國包括沙烏地阿拉伯、印尼、智利、墨西哥、阿拉伯聯合大公國等，目前收益水準優於近五年平均表現，具投資潛力。